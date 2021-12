Com auxílio reduzido, renda de beneficiários do Bolsa Família cai 62% em 2021

A renda dos beneficiários do programa Bolsa Família deve diminuir 62,2% em 2021, na comparação com o ano passado, segundo estudo da Tendências Consultoria Integrada. Este ano o auxílio emergencial vai render, em média, R$ 186 para os beneficiários.

Durante a vigência do auxílio, passaram a receber o que tivesse valor maior, a bolsa ou o auxílio. Como o valor do auxílio é mais alto na maioria dos casos, a renda média dos beneficiários do programa aumentou em 2020.

No ano passado, o auxílio foi pago em dois momentos. No primeiro, teve valor de R$ 600 (ou R$ 1.200 para mulheres chefes de família) por cinco meses. No segundo momento, pagou R$ 300 (ou R$ 600 para mulheres chefes de família) por até quatro meses.

