Com aposta de R$ 3,50, baiano fatura R$ 19 mi da Mega Sena

Bastou R$ 3,50 para um apostador de Salvador faturar R$ 19.896.531,79. A aposta, no valor mínimo estabelecido pela Mega Sena, foi feita na Talismã Loterias, casa lotérica localizada na avenida Joana Angélica, centro da capital baiana.

Além do baiano de sorte, um apostador de Belém, no Pará, também gastou apenas R$ 3,50 para acertar as seis dezenas sorteadas nesta quarta, 25, no concurso 1.821 da Mega Sena. Os números foram 19 - 22 - 31 - 36 - 52 - 53.

A Caixa Econômica Federal (CEF) informou, por meio de sua assessoria na Bahia, que ainda não tem informações se os novos milionários já foram sacar os prêmios deles. Isso só será informado após o expediente bancário.

adblock ativo