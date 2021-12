Com 408,5 mil postos, semestre tem maior saldo de empregos dos últimos cinco anos

No primeiro semestre deste ano, foram criados no Brasil mais 408.500 postos de trabalho ( 8.221.237 admissões e 7.812.737 desligamentos). É o maior saldo para o período desde 2014, quando foram criadas 588.671 vagas. No mesmo período do ano passado, o saldo foi de 392.461 vagas. O estoque do emprego formal no Brasil chegou a 38,819 milhões, em junho, maior do que do o registrado em junho de 2018 (38,294 milhões).

Os dados, extraídos do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), foram divulgado ontem pelo Ministério da Economia. Ao se considerar apenas o mês de junho, o saldo também foi positivo e animador: foram criadas 48.436 vagas, no melhor resultado para o mês desde 2013, quando, no mesmo mês, foram geradas 123.836 vagas. Em junho de 2018 foram registradas mais demissões do que contratações, gerando saldo negativo de 661 vagas.

29,4 mil

No acumulado de seis meses, o setor de serviços se destacou, com geração de 272.784 vagas. A agropecuária apresentou saldo de 75.380. O terceiro lugar na criação de vagas foi ocupado pelo setor da indústria da transformação (69.286).

Comércio recua

O comércio ficou, entretanto, na contramão, registrando saldo negativo (88.772) no mesmo período. Para o subsecretário de Políticas Públicas e Relações de Trabalho do Ministério da Economia, Matheus Stivali, a retração do emprego no comércio é reflexo da atividade econômica em recuperação.

"A explicação é próprio desempenho fraco da economia. O comércio emprega pessoas de qualificação média e é onde mais a crise econômica é sentida", disse Matheus Stivali.

Bahia ocupa a 5ª posição na criação de novas vagas

Os dados divulgados ontem do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) ressaltam que, nos seis primeiros meses do ano, a Bahia gerou 29.406 novos postos de trabalho, levando em conta a série ajustada, que incorpora as informações declaradas fora do prazo. O resultado, decorrente da diferença entre admissões e desligamentos, fez com que o estado ocupasse a quinta posição no País e a primeira na região nordestina quanto à geração de empregos.

No Nordeste, apenas a Bahia, o Maranhão (5.670 postos) e o Piauí (106 postos) totalizaram saldos positivos. Em contrapartida, seis estados nordestinos totalizaram acumulados negativos: Pernambuco (-23.676 postos) foi seguido por Alagoas (-23.506 postos), Paraíba (-7.654 postos), Ceará (-6.994 postos), Rio Grande do Norte (-5.115 postos) e Sergipe (-3.430 postos).

Na Bahia, no primeiro semestre, sete setores de atividade registraram saldos positivos: construção civil (10.055 postos), serviços (8.830 postos), agropecuária (7.706 postos), indústria de transformação (3.754 postos), extrativa mineral (526 postos), administração pública (417 postos) e serviços industriais de utilidade pública (252 postos). Por outro lado, o comércio apresentou saldo negativo, com menos 2.134 postos.

Junho

A análise dos dados do Caged, com recorte para a Bahia, foi sistematizada pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI). Em relação apenas ao mês de junho, o saldo na Bahia foi de 2.362 postos de trabalho com carteira assinada. Foram 46.922 admissões conta 44.560 desligamentos no mês.

Tiveram saldos positivos a construção civil (1.563 postos), serviços (934 postos), comércio (470 postos), indústria de transformação (194 postos), extrativa mineral (67 postos), serviços industriais de utilidade pública (25 postos) e administração pública (9 postos). Apenas a agropecuária ficou negativa: menos 900 postos.

