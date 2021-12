Com 3.304 acordos, TRT5 movimenta quase R$ 100 mi na Semana da Conciliação

O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT5-BA) realizou 3.304 acordos na 5ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, que aconteceu entre 27 e 31 de maio. Durante os dias do mutirão, o órgão movimentou quase R$ 100 milhões.

Conforme balanço da Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do TRT5, o Regional baiano promoveu 4.602 audiências e beneficiou diretamente 8.553 pessoas. Foram realizadas 1.033 conciliações (R$ 24.101.444,67) nos processos de 1º grau e 2.271 (R$ 74.004.567,36) nos de 2º grau.

A Semana da Conciliação foi coordenada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e contou com o trabalho dos 24 TRTs do País. No Tribunal baiano, participaram do evento as Varas de Trabalho da capital e do interior, a Central de Execução e os Centros de Conciliações da 1ª e da 2ª instância (Cejuscs 1 e 2).

Em comparação ao ano anterior, foram feitas mais audiências (4.579 em 2018 e 4.602 em 2019), mais acordos (3.265 em 2018 e 3.304 em 2019), além de mais pessoas atendidas (5.798 e 8.553). Já os valores totais movimentados ficaram próximos (R$ 98.885.831,57 em 2018 e R$ 98.106.012,03 em 2019).

