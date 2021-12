Colorido prevalece no ano novo

O próximo ano será de muitas cores, seja nas paredes ou nos móveis e objetos. Com os anúncios recentes das cores do ano de 2016 feitas pelas grandes marcas de tintas nacionais, cores vivas, como vermelho, amarelo e verde, ganham destaque. Em conversa com A TARDE, arquitetos e profissionais da área apontaram quais essas tendências e como elas podem ser usadas dentro de casa.

Do azul até o vermelho ou rosa-neon, a cartela de cores para o próximo ano está variada e brinca com variações de cores já conhecidas. O laranja, que foi uma cor com forte presença no ano de 2015, estará presente em cores como o vermelho-alaranjado, além de dar às cores amarelas um tom mais sofisticado. Os tons puxados para o ouro, como ocre-dourado, são uma das principais referências para o próximo ano e um resquício da tendência alaranjada.

A cor ouro-monarca, destaque da Tintas Coral, mostra essa faceta "multi" das cores que se apresentam como tendência para 2016. De acordo com os profissionais, a cor dourada, uma variação do laranja acobreado do ano passado, combina bem com ambientes tanto internos quanto externos. "É uma cor que funciona bem para efeitos sobre tons de amarelos, em combinações suaves ou até mesmo mais surpreendentes, usando também azuis, e neutros, combinando com beges e marrons", explica a arquiteta e consultora de cores para a AkzoNobel Tintas Decorativas, Ana Luiza Vasconcelos.

Outra aposta está nas cores hortelã, da Eucatex, e água-marinha, da Suvinil, representando bem o clima que acompanhará todo o próximo ano no setor. A consultora de cores da Suvinil, Ana Kreutzer, afirma que a cor água-marinha, por exemplo, foi baseada na pedra homônima e tem toda uma intenção de dar ao ambiente um ar tranquilo.

São cores que facilmente abraçam outras, como o rosa-madeira da própria Suvinil, mas alguns cuidados são necessários na hora de escolher os tons que acompanharão os verdes e azuis. "São cores que ficam ótimas em acessórios e tecidos, mas a hortelã, por exemplo, é proibida de ficar junto do vermelho ou amarelo. Não combina", explica a arquiteta Daniele Guardini, sócia da Guardini Stancati Arquitetura + Design, junto do também arquiteto Adriano Stancati.

O importante, de acordo com Stancati, é usar uma base neutra e colocar as cores em partes, para colorir o ambiente sem sobrecarregá-lo. "Essas são cores que combinam com móveis de madeira", conclui Ana Luiza.

