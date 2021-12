Coelba amplia projeto Vale Luz para condomínios residenciais

Os condomínios residenciais de Salvador agora podem transformar materiais recicláveis, que iriam para o lixo, em desconto na conta de energia. É o Vale Luz Condomínio, projeto que acaba de ser lançado pela Coelba, empresa do Grupo Neoenergia. Além de reduzir o valor da fatura de energia, o projeto estimula o uso racional dos recursos naturais e minimiza os impactos negativos causados pelos resíduos no meio ambiente.

Os representantes dos condomínios interessados em participar deverão entrar em contato pelo telefone (71) 3555-3370 ou do e-mail eficiencia@neoenergia.com. É desejável que o condomínio já possua a prática da coleta seletiva implantada e o mesmo não poderá possuir parceria ou convênio com cooperativa de catadores de materiais recicláveis.

Para participar do projeto, os condomínios precisam separar e armazenar os materiais recicláveis limpos e secos. São aceitos no projeto metal (latas de alumínio e ferro), papel (papel branco, revista, jornal, panfleto), papelão e plásticos (garrafas pet, embalagens de detergente e produtos de higiene, água sanitária). Alguns cuidados devem ser tomados no momento da coleta. Papéis e plásticos, por exemplo, não podem estar sujos ou molhados. No caso das latas de alumínio, devem estar sem areia, pedra ou materiais que comprometam a pesagem.

Caminhão

Periodicamente, o caminhão do projeto passará pelos condomínios participantes para recolhimento e pesagem do material. O valor referente à pesagem é destinado diretamente para a conta de energia do condomínio, em forma de desconto. O projeto também estimula a reciclagem e a geração de trabalho e renda para os catadores das cooperativas envolvidas já que todo o material recolhido é encaminhado à Camapet - cooperativa de coleta seletiva com sede em Massaranduba e a Coopmarc - cooperativa de coleta seletiva com sede na cidade de Camaçari.

Segundo nota da Coelba, a iniciativa, que integra o Programa de Eficiência Energética, regulado pela Aneel, "visa estimular a cidadania e o respeito ao meio ambiente e está ancorada na política de sustentabilidade do Grupo Neoenergia, que adota o modelo de gestão socialmente responsável em todas as suas atividades, visando à criação de valor ao negócio e a contribuição para uma sociedade sustentável".

Histórico

A Coelba iniciou as atividades do Vale Luz em 2008, atendendo a comunidades de baixa renda da capital. Em 2012, o projeto passou a atender, também, a empresas que destinam o desconto na conta de energia a instituições beneficentes.

A partir de 2016, o projeto foi expandido, permitindo a participação de todos os consumidores residenciais de Salvador, Imbassaí e Praia do Forte. Desde que foi criado até junho deste ano, foram recicladas 962 toneladas de resíduos sólidos.

adblock ativo