Codevasf constrói 'bodódromo' em Lapão

Um complexo gastronômico ao ar livre, formado por restaurantes especializados em carne de bode e áreas de lazer - espaço que, de quebra, irá estimular o desenvolvimento da ovinocaprinocultura na região de Irecê, em pleno sertão baiano. É esse o objetivo do "bodódromo", obra de cerca de R$ 1,1 milhão da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) que segue em ritmo acelerado no município de Lapão: a previsão de conclusão é dezembro deste ano.

Os recursos são oriundos de destaque orçamentário proveniente da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Nacional (SDR-MI), com vistas ao fomento do desenvolvimento regional. A obra, inspirada no Bodódromo de Petrolina (PE), é uma parceria da 2ª superintendência regional da Codevasf, sediada em Bom Jesus da Lapa, com a prefeitura municipal de Lapão, celebrada por meio de convênio. Ela está situada no Parque da Cidade, próxima da BA-432, onde os visitantes poderão também usufruir de um ginásio poliesportivo, área de botânica com viveiros e campo de futebol de areia.

Pratos típicos

Diversos pratos com base na carne caprina deverão ser comercializados no local, reforçando a tradição culinária da região e fortalecendo o consumo. Churrasco de bode, bode cozido e buchada de bode são os pratos mais conhecidos da população, geralmente degustados com acompanhamento de arroz, feijão, andu, abóbora, maxixe, batata-doce ou o cortado da folha da palma.

