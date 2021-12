Codecon fiscaliza produtos infantis em Salvador até outubro

A Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon) realiza a Operação Filioli, em Salvador. Iniciada desde a última quinta-feira, 11, vai até 12 de outubro.

A operação batizada com o nome de "criança" em latim, busca fiscalizar todo o comércio infantil da cidade. As equipes trabalham pela manhã, tarde e noite nos shoppings e pelas lojas da cidade.

Estão sendo verificadas mercadorias, produtos expostos nas vitrines, preços, informação sobre parcelas e a ausência do exemplar do Código do Consumidor (CDC) nos estabelecimentos.

Desde o início da operação, 22 estabelecimentos foram vistoriados. "Hoje a fiscalização é no comércio. Não será só nos grandes shoppings, mas em toda Salvador. Todo comércio de brinquedos e peças infantins", afirma Thiago Piñeiro Martins, coordenador da Codecon.

As lojas autuadas no Salvador Shopping foram a Le Biscuit, Planeta Bebê e Ri Happy; no Iguatemi, as Lojas Americanas; e no Centro, a Le Biscuit da rua do Paraíso. Todas as autuações se deram pela ausência do selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Imetro), que consta nos artigos 4 e 6 do CDC. Já por ausência de preço nos produtos, a PB Kids do Shopping Paralela foi autuada.

A Codecon permanece recebendo denúncias dos consumidores pela linha telefônica 156.

