Coca-Cola é multada por reduzir quantidade de refrigerantes

A Refrigerantes Minas Gerais Ltda., uma das produtoras da Coca-Cola no Brasil, foi multada em quase R$ 460 mil por ter reduzido a quantidade de refrigerante de 600ml para 500ml sem informar adequadamente ao consumidor. As bebidas que tiveram redução Coca-Cola, Sprite, Fanta e Kuat. A empresa ainda pode recorrer.

A multa foi aplicada pelo Procon de Minas, que considerou que o produto foi "maquiado" e que houve "aumento disfarçado" de preços. O Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão.

A empresa, no processo, alegou que informou a redução do produto, além de ter reduzido proporcionalmente o preço. O argumento foi rejeitado pelo Judiciário. Para o Tribunal de Justiça, trata-se de produtos "altamente conhecidos, em relação aos quais o consumidor já desenvolveu o hábito de guiar-se mais pela marca e menos pelos detalhes do rótulo".

