Cobertura 4G da TIM chegará a 181 municípios

O primeiro trimestre de 2017 trouxe bons resultados para a TIM, que registrou o percentual de 52% de serviços de dados contra 48% no serviço de voz, alcançando pela primeira vez a inversão de resultados no total de serviços vendidos ao consumidor. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 31, durante um encontro de executivos da operadora com a imprensa, no Restaurante Barbacoa.

A empresa anunciou que pretende oferecer, até o final do ano, a cobertura de 4G em 181 municípios da Bahia, contra os atuais 34 municípios atendidos com a tecnologia no estado, o que vai representar 55,5% da população urbana da Bahia.

Segundo o diretor de vendas consumer da TIM Nordeste, Daniel Moreira, a expectativa é fortalecida pela expansão do serviço de dados com esta tecnologia, através da utilização do espectro de 700 MHz , licença obtida pela TIM em leilão realizado pela Anatel há três anos. Ele diz que a previsão é que a empresa invista quase R$ 12 bilhões até 2019. Para a Bahia, o investimento para a ampliação do 4G crescerá em até 500% em relação ao que já foi implantado até 2016.

Com relação à rede 3G, a empresa deve alcançar mais nove cidades baianas este ano. Atualmente 143 dos 199 municípios com cobertura da TIM já possuem esta tecnologia.

Esta semana a operadora lançou o TIM Pré-Facebook que se agregou aos novos planos pós e controle.

