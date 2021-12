Coach Rodolfo Santos vai realizar palestra gratuita em Salvador

O Coach Rodolfo Santos vai realizar nesta terça-feira, 7, na sede da Casa do Comércio, na avenida Tancredo Neves, em Salvador, a palestra “Como alavancar os negócios”. O evento faz parte da Semana Global do Empreendedorismo realizada pela Associação dos Jovens Empresários da Fecomercio (AJE).

Na palestra, que está prevista para começar às 9 horas, Rodolfo vai mostrar o que aprendeu com Tony Robins, o coach considerado o nº 1 do mundo. Os interessados deverão realizar a inscrição gratuita no site Loja Virtual do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Ainda nesta terça, Rodolfo vai palestrar às 19h, na Unijorge, Campus Paralela, no auditório Zelia Gattai, “As 7 forças do Empreendedorismo, segundo Tony Robins “. Para participar basta se inscrever no site da Universidade e doar 2 kg de alimentos não perecíveis.

Rodolfo é palestrante, empresário e coach. Ele criou a Go2Coaching e possui o certificado de UPW por Tony Robins. Formado em Administração de Empresas pela Universidade Veiga de Almeida, Rodolfo também tem MBA em Marketing pela ESPM e Especialização em Gerenciamento de Projetos.

Possui formação em Practitioner e Trainer em PNL e certificação internacional em Professional, Career, Team, Executive e Business Coaching pela SBCoaching.

