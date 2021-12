CNA mostra para crianças modelo de fazendinha ecológica

Brasília - Uma fazendinha montada na sede da Confederação Nacional de Agricultura (CNA), na capital federal, é uma das grandes atrações para a criançada neste Natal em Brasília. A garotada vai ter a chance de conhecer de perto como é a vida no campo e tocar em coelhos, bois, pôneis, cabras, bodes, entre outros animais de criação.

O zootecnista Ramon Toledo de Oliveira disse que a fazendinha, montada na CNA, também é um projeto ecológico, de respeito ao meio ambiente. "Uma fazenda ideal do projeto Biomas do CNA, que tem o objetivo de preservar áreas rurais nos diferentes ecossistemas brasileiros".

Um casal levou suas duas filhas neste domingo, 9, para brincar e aprender com os costumes do campo. "Morei muito tempo na roça e gosto dessa cultura que não vemos na cidade. Trouxe minhas filhas para elas conheceram como funciona esse sistema", disse Juciê Herculano, que trabalha na área de segurança do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro).

Gislei Cristina da Silva, mãe das crianças, que foi criada no interior de Goiás, achou importante a ideia da fazendinha. "Gostei da mistura da fazenda com o Natal. É criativa", disse. A caçula, Maria Eduarda, concordou com a mãe, enquanto a irmã mas velha, Júlia, tirava fotos dos animais.

