Clubes de compras exigem atenção e cuidados dos consumidores

>> Saiba onde e como reclamar seus direitos de consumidor

Qualquer comprador que queira fazer um bom negócio preza por detalhes básicos, como produtos e serviços de qualidade, preço em conta e boas condições de pagamento. Há bem pouco tempo, para realizar boas compras, era preciso gastar as solas dos sapatos e fazer uma detalhada pesquisa de campo nas lojas. Hoje, entretanto, muita gente já usufrui de condições ainda melhores, sem sair de casa e dando apenas alguns cliques. São os clientes dos sites de compra coletiva e dos clubes de compra privados na internet, que, juntos, já superaram a marca dos 7 milhões de usuários no Brasil.



As duas modalidades de compra online (clique aqui e entenda a diferença entre elas) são, indiscutivelmente, as que mais crescem no País. De acordo com pesquisa Ibope Nielsen Online divulgada no último dia 10 de novembro, os 18 principais sites de compras coletivas tiveram um crescimento de aproximadamente 32% em outubro, se comparado a setembro, quando tinham recebido a visita de 5,6 milhões de internautas. De julho a outubro, o aumento no número de visitantes aos sites analisados foi de aproximadamente 335%.



O consultor de marketing digital da Magoweb, Mayko Franceschi, analisa que a chamada geração Y, que reúne pessoas de 15 a 35 anos, cresceu com a tecnologia de celulares, computadores e internet, o que explica a popularidade dos clubes de compra. “Tudo o que é novidade neste setor é muito atrativo para esta faixa etária. É o que explica o fenômeno”, diz o especialista.



Franceschi acredita que sites como Peixe Urbano, Click On e Privalia souberam aproveitar o momento de boom das redes socais e opina que não se trata apenas de uma moda. “O fator principal de atratividade é o preço, mas existe toda uma diversão por trás em indicar as ofertas para os amigos nas redes. A quantidade de compras e usuários tende a apaziguar com o tempo, mas não acho que vai passar”, prevê.



Cuidados - No entanto, o consumidor-internauta que estiver disposto a usufruir de todas as vantagens oferecidas pelas lojas virtuais precisa tomar alguns cuidados e fazer como a estudante de administração Elis Dantas, 25, que, antes de efetuar uma compra, procura o máximo de informações sobre o produto ou o serviço oferecido.

A estudante Elis Dantas se cerca de cuidados antes de efetivar as compras

A relações públicas Mariana Brito pediu o dinheiro de volta, após passado o prazo de entrega do produto

Para o advogado Victor Haikal, em casos como o de Mariana, a primeira coisa que o cliente deve fazer é entrar em contato com o site que vendeu o produto para solicitar o valor empregado na compra de volta. Caso o site se recuse a devolver o investimento, o cliente pode procurar o Procon — para tentar fazer um acordo — e, em casos mais graves, um juizado especial, para ingressar com uma ação judicial contra a empresa.



O advogado esclarece ainda que, nos casos em que o produto chegar danificado às mãos do consumidor, o cliente tem os mesmos direitos que teria caso tivesse efetuado a compra em um estabelecimento, presencialmente, e deve entrar em contato com o site de compra. “O consumidor pode exigir reparo do produto ou até mesmo um produto novo. Se o cliente não ficar satisfeito com um serviço, pode sim exigir que este seja refeito”, explica o advogado, acrescentando que nem sempre acionar a Justiça vale a pena.



“Depende muito do tom da conversa com a loja ou o fornecedor. Inicialmente, o cliente deve procurar um acordo de maneira amigável. Na maioria das vezes, o valor da compra é muito pequeno e ir a uma audiência judicial uma ou duas vezes dá muito mais dor de cabeça”, conclui.

adblock ativo