Clovis Tramontina: 'Um olho na crise, outro no crescimento'

Com uma marca forte estampada no próprio sobrenome, o empresário Clovis Tramontina fortalece os negócios da empresa de utensílios domésticos e máquinas agrícolas ampliando o comércio direto, com as chamadas lojas T Store. Nesta entrevista, ele conta por que escolheu Salvador para sediar a segunda loja do grupo gaúcho no Brasil.

Por que a empresa partiu para a comercialização direta? Isso não afeta as vendas das lojas autorizadas?

Começamos a atuar nessa área faz uns dois anos. Desde o anúncio da realização no país da Olimpíada e da Copa do Mundo, nós vimos que iam chegar muitos turistas e que o Rio de Janeiro era uma porta de entrada para consolidação da nossa marca nacional e internacionalmente, daí porque iniciamos no Rio, no período da Copa. Num primeiro momento, tínhamos o temor de competir com os clientes (demais lojas que vendem os produtos do grupo), mas não era nosso foco, muito pelo contrário: a loja passou a ser um ponto de referência, estimulando os consumidores a comprar mais. Para se ter uma ideia, no Rio, as vendas da nossa linha aumentaram em 40% depois da unidade da Tramontina Store - isso tirando a Tramontina Store. Lá, nós perdemos um grande cliente, que foi a Hermes, e assim mesmo nós substituímos isso e ainda crescemos. Então, a gente percebe que o mesmo pode acontecer em Salvador, escolhida para sediar nossa segunda T Store no Brasil. Acreditamos que as pessoas podem viver na loja uma experiência diferente, conhecendo, pelo menos, 1.800 itens de um universo de 18 mil que produzimos.

Por que a escolha de Salvador?

Porque temos uma história fantástica com a Bahia. Estamos aqui há 48 anos, desde 1967, quando colocamos a nossa primeira fábrica fora do Rio Grande do Sul. Mas nem nós, nem os baianos na época, tínhamos experiência industrial, e a fábrica, no Distrito Industrial de Aratu, em Simões Filho, durou 14 anos. Tínhamos um representante aqui que era muito amigo do meu pai e ele incentivava meu pai para que a fábrica viesse para a Bahia. Na época, nós recebemos também um estímulo muito grande do senhor Mamede Paes Mendonça, que até chegou a integrar o nosso conselho, depois tornando-se um grande cliente. Mas, em dezembro de 1981, nós encerramos as atividades como fábrica, porque não deu certo, e em 1982 transformamos as instalações da fábrica num centro de distribuição, e começamos a atender ao mercado da Bahia e Sergipe, na época. Hoje, esse centro de distribuição atende a todo o Nordeste, com cerca de seis mil clientes, gerando cerca de 70 empregos na Bahia, além dos 13 novos da T Store, na Pituba. E tem também aquela máxima muito simpática que nos faz gostar muito da Bahia, o "Sorria, você está na Bahia", que, particularmente, eu gosto muito. Adorava vir para a Bahia e ver a placa logo na saída do aeroporto. Parece que tiraram agora, uma pena.

O senhor abre lojas, enquanto o comércio varejista reclama de ano difícil... O senhor está otimista quanto aos rumos da economia brasileira?

Imagina! A Tramontina tem 104 anos: passou por duas guerras mundiais, por várias moedas e até por confisco do dinheiro na época do Collor e da Zélia. Então, é o tipo da coisa: acho que temos que enfrentar a crise de uma maneira estratégica, não sendo avestruz, claro, escondendo-se e afirmando que não tem nada. Existe, sim, uma crise, mas é preciso se adequar para avançar, não só pensando em cortes, mas pensando sempre em crescimento. Ou seja, atualizando processos, melhorando equipamentos, fazendo economia. No caso de uma loja como essa que inauguramos recentemente na Bahia, estamos trabalhando com uma equipe bem enxuta nesse momento, mas uma equipe em que investimos muito em qualificação, com um olho na crise e outro no crescimento, pois quando passar a crise, nós já estaremos na frente do nosso concorrente, porque estaremos mais preparados. Vamos ser, portanto, otimistas, mas com o pé no chão.

O senhor fala em investimentos na qualificação da equipe... Muito se fala da "surpreendente" qualidade da mão de obra baiana, o senhor também atesta isso, contrariando o já ultrapassado estereótipo de que baiano não gosta de trabalhar?

Nosso elo com a Bahia é justamente por conta da boa equipe que temos aqui. Nosso gerente regional tem 34 anos atuando conosco, assim como temos gente que trabalha no centro de distribuição e que está na empresa desde a época da fábrica. Então, essa história de dizer que o baiano não trabalha realmente não faz sentido: baiano trabalha e bastante, e tenho inúmeros casos de funcionários exemplares. Claro que temos a cultura de oferecer boas condições de trabalho e tratar a todos como uma família, e isso contribui para que os funcionários se sintam bem trabalhando na Tramontina, seguros de que podem fazer o seu futuro dentro da empresa. Temos muitos casos de funcionários que se casaram aqui dentro e que hoje os filhos trabalham conosco, por exemplo, num ambiente bem familiar, que, ao contrário de outras empresas, nós prezamos na fábrica. Quando assumi a direção da empresa, na sucessão a meu pai, desenvolvemos um programa chamado Ação Integrada, em que falamos com todos os funcionários que a Tramontina tinha na época, com pequenos grupos em mais de 80 reuniões. Na época, éramos quatro mil funcionários em todo o país; hoje, somos 7, 5 mil. Mas a gente via nesses encontros a importância de se aproximar dos funcionários. Lembro que em um desses encontros uma funcionária gestante me disse que queria que o filho que ela carregava na barriga viesse a trabalhar na Tramontina e, no ano passado, ela me apresentou a já jovem filha, de 20 anos, também nossa funcionária.

A marca Tramontina está presente em 120 países...

Hoje, nós temos estruturas próprias, com escritórios e centros de distribuição, em 11 ou 12 países, com a abertura, recentemente, de Singapura e África do Sul. Temos também uma T Store, que foi inaugurada no Chile, em maio. E temos também uma fábrica de panelas e antiaderentes nos Estados Unidos, além de um centro de distribuição de 170 mil metros quadrados. É uma fábrica, com 500 funcionários, que só produz para os mercados americano e mexicano. Hoje, nós temos um produto "made in USA" em uma época de crise. Isso é ótimo, pois a economia americana voltou a crescer e o mercado valoriza muito o produto fabricado nos Estados Unidos, mas na verdade ele é o mesmo feito aqui no Brasil. Nacionalmente, nossos somos líderes de mercado, então, para ganhar um ponto percentual de mercado aqui não é fácil. A entrada de uma loja como essa de Salvador é uma maneira de ganhar mais espaço no mercado. Numa época como essa, onde a concorrência desiste ou não se mostra eficiente para vencer a crise, é uma oportunidade de avançar, porque vai melhorar, porque eu tenho certeza de que vai melhorar, e nós vamos estar na frente. Quem retraiu a produção vai ter de fazer um esforço enorme para nos acompanhar.

Com o mercado crescente no Nordeste brasileiro, tem alguma possibilidade de reativar a fábrica na Bahia?

Não. O que pode acontecer no futuro é termos uma unidade de injeção plástica para essa nova linha de móveis que estamos trabalhando. Quando instalamos uma unidade do tipo em Recife foi até em função do Polo Industrial de Camaçari, mas hoje o plástico da unidade de Recife acaba vindo mesmo do Rio Grande do Sul.

Mesmo tendo um polo tão perto aqui na Bahia? Por quê?

Sim, nós viemos para cá contando com isso, mas infelizmente ainda não produzem nosso insumo aqui ainda. É uma pequena, pois adoro atuar na Bahia, porque sou adepto do "Sorria, você está na Bahia". Mas, independentemente da localização, somos uma empresa brasileira que gera 7,5 mil empregos, sendo sete mil só no Brasil, movimentando, direta ou indiretamente, a economia baiana.

Como se comporta o mercado, particularmente no estado?

Excelente. Toda a linha voltada para presentes é muito bem aceita na capital, assim como nosso maquinário de agricultura faz sucesso no interior, onde temos uma boa participação no mercado, em municípios como Irecê, Barreiras, Feira de Santana, Itabuna e Ilhéus. Desde a época do antigo Supermercados Paes Mendonça, nós temos tido clientes de peso aqui na Bahia.

E no Sul, como começou a Tramontina, uma empresa carrega também a responsabilidade da tradição familiar em sua gestão?

Sim, a empresa começou com meu avô, no interior do Rio Grande do Sul. Ele era um artesão que fabricava canivetes, e minha avó levava de trem para vender em Porto Alegre. Depois da morte do meu avô, ficaram tocando o negócio (uma pequena ferraria) só minha avó e meu pai, que tinha 14 anos, à época. Em 1955, quando eu nasci, minha avó convidou um sócio, "seu Ruy" (Ruy Scomazzon), pois meu pai não entendia muito das áreas administrativa e contábil. Esta sociedade entre meu pai e seu Ruy existe já há 66 anos, e é uma sociedade fantástica que deu muito certo, porque eles têm em comum duas coisas: respeito e o fato de acreditar em pessoas. Na época em que não se pensava tanto em marketing, eles decidiram focar a imagem da empresa em uma única marca, a Tramontina, o que hoje não seria aconselhável, pois a marca familiar às vezes deixa os familiares muitos vulneráveis, mas como se investiu muito na Tramontina e ela já tem tradição, não tem mais nem como trocar. Hoje, nós temos 33 unidades, entre fábricas, escritórios e centros de distribuição, fora as lojas, sendo que esta da Bahia é a segunda no Brasil e a terceira, considerando a do Chile. Na minha gestão, em 1983, eu falei com o meu pai e o senhor Ruy que tínhamos que fazer propaganda de TV, o que ajudou a consolidar a marca. Hoje, nós investimos 2% do faturamento em publicidade para sempre manter o nome Tramontina no dia a dia das famílias, mas uma das razões do sucesso da empresa, além da alta qualidade dos produtos, é a confiança que temos na nossa equipe e o fato de tratar a todos como uma grande família.

