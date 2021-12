Clima em nova safra no Oeste será melhor, diz especialista

O volume de chuvas no Oeste baiano a partir do mês de outubro vai aumentar, segundo José Luís Cabral, doutor em agrometeorologia e professor da Fundação Universidade do Tocantins, José Luís Cabral. Ele projetou o clima para a safra 2016/2017 em palestra na Bahia Farm Show, que terminou ontem na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no Oeste da Bahia.

Segundo o pesquisador, o El Niño, fenômeno que modificou o clima em todo o país, trazendo chuva forte para a região Sul e estiagem para o Nordeste, já começou a perder força. "A climatologia tem uma probabilidade de quase 60% que a chuva será acima do esperado, o que é bom para os cultivos".

O impacto do clima não é apenas sobre o crescimento e desenvolvimento da cultura, mas também das atividades de manejo na ocorrência de pragas e doenças e na qualidade dos produtos agrícolas. "Só tem produtividade agrícola se tiver clima favorável. Se não fizermos nossa parte, vamos ficar reféns da vulnerabilidade do clima sempre", afirmou o professor.

Na última safra, alguns agricultores chegaram a perder 40% da safra por causa de estiagem.

