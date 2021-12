Clima de otimismo marca a 13ª edição da Bahia Farm

A Bahia Farm Show 2017, aberta nesta terça-feira, 30, em Luís Eduardo Magalhães, a 940 km de Salvador, reúne até sábado, 3, o que há de mais moderno em máquinas e equipamentos voltados para a atividade agropecuária e atrai produtores rurais animados com a expectativa de superar a marca de 7,5 milhões de toneladas de grãos e fibras na safra 2016-17 na região do cerrado baiano.

Desde tratores de menor porte voltados para a agricultura familiar, com preços em torno de R$ 80 mil, a colheitadeiras importadas que chegam a custar R$ 2 milhões, a 13ª edição da feira começou com a expectativa de fechar mais de R$ 1 bilhão em negócios que vão ajudar na renovação da frota de maquinário regional.

Para o vice-governador e secretário estadual de Planejamento, João Leão, “a grandiosidade do evento representa bem a pujança da região, que é resultado do trabalho coletivo, desenvolvido por produtores e suas equipes de trabalhadores”. Ele representou o governador Rui Costa, que confirmou presença na feira sexta-feira.

Um dos pioneiros na organização da feira, o prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Oziel Oliveira, defendeu que uma parcela do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), “que na região gera mais de R$ 1 bilhão por ano, seja destinada ao Programa de Desenvolvimento do Agronegócio (Prodeagro) para investimento em logística, principalmente nas estradas”.

Aquífero

Um dos temas centrais debatidos durante o evento, organizado pela Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), é o programa que visa aprofundar os estudos acerca do Aquífero Urucuia, responsável pelo potencial hídrico regional. “Através de três subprojetos, vamos estudar as águas superficiais, a influência do solo na recarga das águas subterrâneas e o sequestro de carbono na agricultura irrigada”, disse o pesquisador e professor da Universidade Federal de Viçosa (MG), Fernando Pruski.

A universidade mineira, com a participação das universidades locais, está à frente do estudo que conta com parceria do governo estadual e dos produtores rurais. “Temos pouco conhecimento do aquífero e, a partir deste trabalho, teremos informações técnicas que vão auxiliar na gestão dos recursos hídricos da região”, afirmou o diretor de águas do Inema, Eduardo Topázio.

