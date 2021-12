Cliente tem até este sábado para comprar carro com IPI zero

O consumidor tem até hoje, último dia de funcionamento das concessionárias de Salvador em 2012, para comprar um carro nacional novo com IPI zero. A partir do dia 2, a alíquota vai subir para 2%. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou o aumento progressivo do IPI em 2013 que vai atingir em julho 7%.

O militar da reserva José Raimundo Moreira resolveu aproveitar os últimos dias das vendas de novos sem IPI para adquirir um Ecosport Titanium 2013 numa concessionária Ford. A ausência da alíquota rendeu-lhe uma economia de R$ 6 mil.

"Às vezes o governo prorroga a isenção da alíquota, mas achei melhor não correr esse risco, pois o governo pode não ter folga no orçamento para continuar com a medida", observa Moreira. O comerciário José Aristóteles Alves escolhia, sem pressa, um modelo zero km em uma concessionária Fiat na tarde de ontem.

"Como estou com dinheiro para comprá-lo à vista, sei que posso ganhar um bom desconto", disse ao explicar porque não está preocupado em adquirir o veículo antes do aumento da alíquota do IPI.

Procura - O último mês da alíquota zero trouxe um aumento das vendas nas concessionárias de Salvador. Em alguns casos, segundo relatos de gerentes, as vendas foram impulsionadas em 40%. Por causa disso, esgotou-se o estoque de alguns modelos e cores. A princípio, o plano de José Raimundo era comprar um Ford Freestyle, mas como o modelo estava em falta na concessionária, acabou optando pelo Titanium.

Assim como aconteceu em outras ocasiões, há quem espere pela alteração de planos do governo e a permanência da isenção do IPI. O gerente de veículos novos da Indiana da Paralela, Rogério Rangel, espera o posicionamento da montadora Ford sobre as vendas em janeiro. "Estamos comunicando aos clientes que não vai haver prorrogação, mas pode ser que a montadora decida que um certo modelo de carro continue a ser vendido pelo preço antigo", explica.

A gerente de veículos novos da concessionária Bremen do Costa Azul, Amanda Almeida, conta que a loja vem fazendo promoções com reduções de taxas para atrair compradores, mas ela acredita que, apesar disso, as vendas devem cair em janeiro quando o IPI for para 2%.

Já o gerente da Indiana estima que a procura por veículos zero km não deve cair em janeiro. "Como vai aumentar para 3,5% a partir de 1º de abril, acredito que a procura deve se manter. Talvez dê uma esfriada em janeiro ou em fevereiro, por causa do Carnaval, mas quem quiser comprar com o IPI mais baixo vai ter que fazer isso até março", avalia o gerente.

