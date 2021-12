Cliente agora só pode financiar um imóvel pela Caixa

A partir do dia 17, os clientes que financiam imóveis na Caixa Econômica Federal pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) não poderão mais financiar outro imóvel pela mesma modalidade.

Em nota, a Caixa informou que a nova restrição atinge apenas 2,4% dos financiamentos disponíveis. Isso porque dificilmente um cliente financia mais de um imóvel no banco com recursos do SBPE.

Ao longo do ano, o banco adotou diversas restrições aos financiamentos do SBPE. Em janeiro e em abril, a Caixa aumentou os juros das linhas de crédito. Também em abril, o banco reduziu, de 80% para 50% do valor, o limite máximo de imóveis usados que pode ser financiado.

Por meio do SBPE, os bancos financiam imóveis novos ou usados com saldo da caderneta de poupança. No entanto, a aplicação financeira tem registrado recordes negativos em 2015. No primeiro semestre, as retiradas superaram os depósitos em R$ 38,5 bilhões, o pior resultado desde o início da série histórica, em 1995.

A Caixa é a principal instituição que atua no crédito imobiliário no país, concentrando 70% dos financiamentos para o setor.

adblock ativo