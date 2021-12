Claudia Sender é nova presidente da TAM

A TAM anunciou nesta quinta-feira que a executiva Claudia Sender, de 38 anos, será a nova presidente da companhia. Com a mudança, a TAM volta a ter um presidente responsável exclusivamente pela empresa. Desde fevereiro de 2012, o presidente da holding TAM S.A., Marco Antonio Bologna, acumulava também o cargo de presidente da TAM Linhas Aéreas. Claudia será a primeira mulher a comandar uma empresa aérea brasileira.

Bologna disse, em comunicado, que o atual cenário da aviação civil brasileira traz desafios e oportunidades para as companhias do setor, que exigem um executivo focado no dia a dia da operação. “Questões como o incentivo à aviação regional, o aumento de capacidade dos aeroportos, a dinâmica concorrencial e os grandes eventos que o Brasil vai receber neste e nos próximos anos exigem foco no dia a dia da companhia, que estará a cargo de Claudia a partir de hoje”, afirmou. Ao deixar a presidência da TAM Linhas Aéreas, Bologna se concentrará na consolidação da fusão de LAN e TAM, oficializada em 22 de junho de 2012. A TAM S.A. é empresa controladora da TAM Linhas Aéreas, da TAM Paraguai e da Multiplus.

Trajetória- Claudia chegou à TAM em dezembro de 2011 como vice-presidente comercial e de marketing. Após a criação da Latam, as áreas da empresa foram reestruturadas e Claudia assumiu a vice-presidência da unidade de negócios de voos domésticos do Brasil.

A executiva se destacou dentro da TAM por conseguir executar um plano de segmentação de tarifas, que basicamente consiste em implementar um sistema de vendas que identifique e ofereça passagens mais baratas aos clientes que viajam a lazer e mais caras aos que viajam a negócios. Com essa estratégia comercial, a empresa conseguiu elevar sua taxa de ocupação dos voos domésticos de 62,7% para 73% entre março de 2012 e março de 2013 e ganhar um ponto porcentual de mercado mesmo com uma redução de 11% na oferta de assentos no período.

Claudia é formada em Engenharia Química na Universidade de São Paulo (USP) e fez MBA na Harvard Business School. Antes de entrar na TAM, ela foi vice-presidente de Marketing da fabricante de eletrodomésticos Whirlpool na América Latina e consultora da Bain&Company. O último executivo a se dedicar exclusivamente à presidência da TAM Linhas Aéreas foi Líbano Barroso. Ele deixou a função em fevereiro do ano passado para ser CFO (chief financial officer) da Latam, mas saiu da empresa logo depois, em setembro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

