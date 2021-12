Classe C procura estratégias para driblar crise econômica

O atual momento de instabilidade econômica está levando a classe C brasileira a buscar estratégias para driblar a crise. É o que disse o presidente do Instituto Data Popular, Renato Meirelles.

A classe C abrange os brasileiros cuja renda varia entre R$ 338,01 e R$ 1.184. A renda da classe média, da qual faz parte a classe C, que corresponde a 56% da população, subiu 71% nos últimos dez anos compreendidos entre 2005 e 2015.

Em 2005, o poder de consumo da classe C somava cerca de R$ 791,47 bilhões; este ano, a projeção é que alcance R$ 1,35 trilhão, disse Meirelles. Pesquisa recente do Data Popular mostra que o pessimismo predomina: 55% da classe C esperam piora do emprego este ano e 79% preveem que os preços seguirão subindo.

Apesar disso, ele aponta que os brasileiros da classe C estão otimistas com relação à vida pessoal: "(No total) 62% acham que a vida vai melhorar porque confiam neles próprios, na capacidade de, por um lado, fazer economia. Estão pesquisando mais preços; como subiram as tarifas públicas, eles estão economizando na luz, estão comprando no atacado, para fazer economia".

O presidente do Data Popular relatou que, por outro lado, as pessoas da classe C estão buscando uma renda extra. A pesquisa revela que 42% dos trabalhadores já estão fazendo 'bico' para conseguir renda extra.

"É o professor que passou a dar aulas em escola particular, é o cidadão que durante a semana trabalha em um escritório e vai trabalhar como garçom no sábado e domingo, são as pessoas que fazem um doce para vender no escritório. Estão se virando para não ter que dar um passo atrás no consumo".

Cartão de crédito

Meirelles diz que o crédito nunca foi tão importante como agora. Só que, ao contrário da classe A, para a qual o cartão de crédito funciona mais como um meio que evita andar com dinheiro vivo, para a classe C, esse meio é, de fato, um instrumento de crédito.

"Em geral, o pessoal da classe C tem dois cartões de crédito e fica variando a data para conseguir até 40 dias para pagar. Ele procura vantagens econômicas efetivas para conseguir economizar o dinheiro ou ter aquele crédito tapa-buraco para garantir as compras no final do mês".

adblock ativo