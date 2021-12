Claro anuncia lançamento do serviço 4G em cidades baianas

Juazeiro, Luís Eduardo Magalhães e Barreiras são três das seis cidades baianas com previsão de lançamento do serviço 4G pela Claro, ainda no segundo semestre deste ano, informou o diretor regional da Claro para a Bahia e Sergipe, Marco Aurélio Neves Alves, em visita de cortesia feita nesta quarta-feira, 29, a A TARDE. Ele acrescentou que a empresa implementa um plano muito agressivo de expansão, e este mês lançou a tecnologia 3G em 40 novas cidades baianas.

"O investimento em 3G (os valores não foram divulgados pela empresa) foi motivado pelo fato de que o consumidor mudou muito e hoje valoriza mais dados que telefonia, fazendo com que a demanda reprimida por internet seja muito grande", explicou o diretor da Claro. "As pessoas querem ficar conectadas em facebook, whatsapp e demais redes sociais", completou.

Marco Aurélio Neves, que evitou se posicionar sobre o pedido de recuperação judicial feito pela Oi, diz que a Claro é a empresa que mais investe na Bahia, principalmente na ampliação da cobertura 3G, fundamental na estratégia de dados, porque muitos municípios baianos têm apenas rede 2G e os consumidores não conseguem nem baixar fotografias, porque o sinal é muito fraco. "O 3G revoluciona a economia de uma cidade, com a possibilidade de abrir uma agência lotérica ou emitir nota fiscal eletrônica".

Convergência

Um dos grandes diferenciais do grupo é poder oferecer o sistema combo multi mais completo, assegurou, com convergência de banda larga fixa, telefonia móvel, telefone fixo e TV. "Para tanto, oferecemos benefícios como o dobro do pacote de dados, dobro de minutos, aumento da velocidade da banda larga com valor muito menor. A grande aposta da empresa para o mercado é fazer com que o cliente possa ser atendido numa ilha específica", explicou.

A melhor solução é a convergência e as empresas devem se posicionar, acredita ele, sob as exigências do mercado.

A Claro é líder na Bahia, mercado muito importante para a operação da empresa no Brasil, salientou Marco Aurélio Neves, e terceiro lugar em Sergipe. São cinco milhões de linhas em municípios baianos (4,5 milhões pré-pagos e 500 mil pós-pagos). A empresa tem 387 funcionários e 25 lojas próprias na Bahia e Sergipe, sendo oito em Salvador. A rede é formada ainda por 180 lojas franqueadas.

