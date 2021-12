Cinco capitais do Brasil apresentam aumento da inflação

A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) subiu em cinco das sete capitais pesquisadas na segunda semana de setembro. Os dados divulgados, nesta terça-feira, 18, pela Fundação Getulio Vargas (FGV) demonstram que a capital com a maior variação da taxa foi Belo Horizonte, onde o índice chegou a 0,55%, 0,15 ponto percentual acima do registrado na apuração anterior. Na capital mineira, sete das oito classes de despesa analisadas apresentaram acréscimos, com destaque para despesas diversas (de 0,73% para 1,28%) e alimentação (0,99% para 1,33%).

Porto Alegre foi a cidade com a segunda maior variação do índice (de 0,63% para 0,73%). Segundo a FGV, também apresentaram acréscimos nas taxas o Recife (de 0,49% para 0,56%), o Rio de Janeiro (de 0,58% para 0,65%) e São Paulo (de 0,21% para 0,25%).

Por outro lado, o IPC-S diminuiu em Salvador e Brasília na segunda semana de setembro, onde as taxas passaram de 0,38% para 0,32% e de 0,52% para 0,48%, respectivamente.

A inflação para as famílias brasileiras calculada pelo IPC-S registrou variação de 0,49% na segunda prévia do mês, 0,05 ponto percentual acima da taxa da apuração anterior.

adblock ativo