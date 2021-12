Cimatec terá indústria-modelo em 2015

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial da Bahia (Senai) vai inaugurar, daqui a um ano, a primeira fábrica-modelo, dentro da área do Cimatec, em Piatã. O projeto, primeiro do tipo da América Latina, é uma parceria entre a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), da qual o Senai faz parte, e a consultoria McKinsey&Company.



Este projeto envolve investimento de R$ 4 milhões, dividido igualmente entre ambas. A assinatura do contrato de colaboração aconteceu ontem na sede da Fieb e prevê parceria de no mínimo cinco anos.



A metodologia já é usada pela McKinsey em países como os Estados Unidos, Alemanha, França, Itália e China. Uma equipe da federação viajará em breve à Europa para conhecer alguns modelos e decidir qual será implantado em Salvador. A ideia inicial é que a fábrica ocupe uma área de 500 metros quadrados.



O diretor regional do Senai, Leone Peter Andrade, explica que a fábrica integra uma metodologia que reproduz situações reais, melhorando o processo produtivo, o que ajuda a tornar as empresas mais competitivas. "A fábrica-modelo foi concebida para simular as condições mais relevantes, repassando o conceito de manufatura enxuta, que enxuga os processos para aumentar a produtividade", disse.



Enquanto a McKinsey cuidará das turmas para a grande indústria, o Senai vai operar a ferramenta para as micro, pequenas e médias. Embora o foco do projeto seja o setor produtivo, a fábrica será também uma ferramenta acadêmica nos cursos de graduação e pós-graduação.



Competitividade



O presidente da Fieb, José de Freitas Mascarenhas, acredita que projetos como esse são importantes para estimular a inovação na indústria.

"Isso, que o Brasil nunca deu importância, agora é crucial. A gente não tem que criticar os chineses, temos que fazer igual e sermos uma indústria competitiva", afirmou.

Mascarenhas acredita que a fábrica pode gerar uma contribuição importante especialmente para os micro, pequenos e médios. "Temos que estimulá-los a entrar nes se mundo moderno", disse.

