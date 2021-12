Cientistas estudam bateria inspirada na vitamina do leite

Um grupo de cientistas de Harvard encontrou na vitamina B2, presente em alimentos como leite, ovos, fígado e espinafre, a resposta para uma bateria de baixo custo e alta performance, que não fosse tóxica, inflamável ou corrosiva.

Também conhecida como riboflavina, a vitamina B2 auxilia, no corpo humano, na quebra de gorduras, carboidratos e proteínas, e ajuda a transformar essas substâncias em combustível para as células e a estocar energia.

Para todos os efeitos, ela funciona como uma bateria para o nosso organismo. Com base nisso, os pesquisadores isolaram as moléculas de riboflavina para aproveitá-las fora das células humanas como armazenadoras de energia, principalmente de fontes renováveis, como a eólica e a solar.

As baterias comuns mantêm a energia em reservatórios. Quanto maior o reservatório, maior a quantidade de energia. De acordo com a publicação Superinteressante, a mesma equipe já havia trabalhado em uma bateria de alta performance com quinonas (que são moléculas orgânicas presentes no petróleo e em plantas verdes) e também com ferrocianeto no papel de eletrólito, ou seja, da substância condutora de energia.

A descoberta da combinação quinona e ferrocianeto foi um marco nas pesquisas, no ano de 2014, pois os tradicionais eletrólitos ácidos foram substituídos. No ano seguinte, desenvolveram um tipo de quinona capaz de agir em soluções alcalinas junto com outros aditivos comuns.

Segundo um membro de Harvard, Kaixiang Lin, uma das vantagens dessas substâncias é que elas podem ser aplicadas em larga escala a preços baixos. Os cientistas decidiram, então, testar outras moléculas orgânicas versáteis para produção de energia e chegaram à vitamina B2.

Descobrir que a vitamina do leite pode ligar uma bateria não foi o bastante. A equipe de cientistas vai continuar as pesquisas sobre quinonas e outras moléculas orgânicas que custem pouco e produzam muito, já que elas possuem outra vantagem: são solúveis em água.

Se você jogar uma pilha na pia da cozinha, ela vai ficar ali por alguns milhões de anos, poluindo a água devagar e sempre. Com uma bateria de vitamina B, você não tem esse problema: ela vai dissolver como se fosse o conteúdo de um copo de leite.

O escritório de desenvolvimento tecnológico de Harvard também está de olho em empresas bem posicionadas no mercado de energia para comercializar esses novos compostos - quanto menos elas agredirem o meio ambiente, melhor. Afinal, energia de fontes renováveis guardada em baterias sujas são um contrasenso.

