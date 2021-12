Ciclo discute desafios para o Polo Industrial de Camaçari

O risco de rebaixamento da nota do Brasil na agência de classificação de risco Standard & Poor é mais um desafio para novos investimentos no Polo Industrial de Camaçari.

A avaliação foi feita por especialistas durante o Ciclo de Desenvolvimento Regional - Edição Camaçari, organizado pela Amcham Salvador (American Chamber of Commerce for Brazil). Com 10 palestrantes no evento, entre economistas e representantes de setores industriais, o Ciclo foi realizado nesta quarta-feira, 29, em Salvador.

Segundo o CEO da Tendências Consultoria, Juan Jensen, a avaliação da sua equipe de economistas é que o rebaixamento será realizado em breve devido a conjuntura de endividamento das finanças públicas brasileira.

"A crise no fundo já é reflexo disso tudo. Isso implica que tem países mais interessantes, principalmente para o capital internacional fazer os seus investimentos. Uma redução da nota ou a perda do investimento vai afetar sobretudo a curto prazo fluxos mais financeiros do que fluxos de investimentos diretos. Com a perda do grau de investimento, o custo de financiamento, para qualquer tipo de investimento, é mais caro", afirma Jensen.

Recuperação

Apesar de julgar o rebaixamento como certo, o CEO da Tendências Consultoria acredita que a recuperação vai ser rápida, em cerca de dois anos. A capacidade ociosa brasileira gerada por menos investimentos e a oferta de mão de obra vai puxar os investimentos, acredita o consultor.

"A recuperação pode ser rápida desde que você consiga recuperar a confiança. Tudo depende da variável confiança. Por isso é fundamental que o governo continue implementando o ajuste e que o congresso também perceba a responsabilidade dentro do processo, oposição inclusive, e passe a ajudar na aprovação dessas medidas", afirma.

Para o gerente de estudos técnicos da superintendência de desenvolvimento industrial da Fieb, Ricardo Kawabe, a expectativa é que a tendência seja revertida. "Os grandes projetos que são atraídos para a Bahia se instalam em Camaçari porque é a cidade que tem a infraestrutura mais adequada para a indústria. Grandes projetos são os que normalmente utilizam esses recursos externos. Caso essa mudança negativa ocorra, não é bom para a atração de investimentos. Torcemos para que não chegue a esse nível", diz Kawabe.

Evento

Diante dos desafios, palestras como a de Flavio Marinho, gerente da Incubadora e Aceleradora do Senai Cimatec apontam caminhos de inovação para a superação da crise. O gerente regional da Kimberly Clark, Marcelo Zenni, e o gerente industrial da Oxiteno, Antonio Souza Filho, também participaram do debate.

De acordo com gerente Regional da Amcham Salvador, Thiago Mota, o objetivo do evento foi reunir executivos e acadêmicos de vários setores para melhor entender as necessidades do Polo.

"O Polo Industrial de Camaçari precisa ser entendido com a maior riqueza de detalhes possível. O empreendedorismo, a inovação e a criatividade podem ser meios para que isso aconteça de uma forma mais produtiva nos próximos anos. A crise é comum no mundo inteiro, mas as pessoas precisam se preparar para depois da crise", diz Mota.

adblock ativo