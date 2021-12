Cias aéreas reduzem voos e já limitam horários no interior

Diante da crise e a consequente queda na demanda, as companhias Azul e Passaredo, que atuam nos aeroportos no interior baiano, estão reduzindo ou remanejando a programação de voos em algumas cidades. Segundo informou a Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra), responsável pela gestão dos aeroportos regionais, houve este ano redução de voos em Barreiras, Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas, Feira de Santana e Valença.

O órgão não divulgou dados precisos da quantidade de voos que era oferecida no ano passado. Informou, entretanto, que, atualmente, Feira de Santana opera com um voo semanal para Campinas. Já em Valença há também um voo semanal para Salvador. Barreiras tem um voo, uma vez por semana, para Brasília. Já com destino a Salvador, operam hoje apenas dois dos quatro voos da Passaredo.

Mais na Chapada

A queda na oferta de voos no primeiro semestre deste ano vai na contramão da expansão da oferta que havia sido registrada em 2015, "quando os aeroportos regionais começaram a operar voos para Belo Horizonte", como frisou a Seinfra. A exceção fica por conta do Aeroporto de Lençóis, com previsão de novos voos até o final deste ano. Atualmente, o terminal conta com dois voos semanais para Salvador e Belo Horizonte (MG).

A ampliação de voos na Chapada é justificada. Mesmo na crise, de janeiro a abril deste ano, o terminal de Lençóis registrou aumento na movimentação de passageiros. A média de crescimento da demanda durante nos quatro primeiros meses do ano foi de 182%, na comparação com o mesmo período de 2015.

Atualmente, a Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra) administra 80 aeroportos regionais, sendo que sete recebem voos comerciais: Porto Seguro, Vitória da Conquista, Barreiras, Teixeira de Freitas, Feira de Santana, Lençóis e Valença. Outros dois terminais são administrados pela Infraero: Ilhéus e Paulo Afonso.

Os aeroportos regionais operando linhas comerciais recebem voos das companhias Azul Linhas Aéreas e Passaredo. Somente o terminal internacional de Porto Seguro opera com voos de outras companhias, como Gol, TAM e PTB, atendendo a uma demanda que é sempre bem acima das média dos demais aeroportos do interior baiano.

Conquista

A partir deste mês, em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, só haverá voos até às 19h. O voo pernoite da Passaredo em Conquista deve ser cancelado. Já a Azul Linhas Aéreas divulgou nota comunicando que deve manter a quantidade atual de voos, cancelando a programação antiga da companhia que previa o fim das operações na cidade.

"A Azul continua operando a rota, sem previsão de mudanças. Quanto a outras cidades, a Azul sempre estuda novas possibilidades de operação, mas no momento não há novidades sobre ampliação de oferta de voos na Bahia", informou a companhia, após boatos de que o voo para Salvador seria cancelado, preocupando segmentos do setor imobiliário que estão investindo na cidade..

O comunicado de cancelamento de voos deve ser feito às empresas concessionárias dos aeroportos e à Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicação da Bahia (Agerba). A agência divulgou nota informando que, por enquanto, "não houve nenhum comunicado" relativo às operações em Conquista. A Agerba ainda esclarece que a questão compete também à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

