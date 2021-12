Chuvas derrubam vendas no comércio de rua de Salvador

As chuvas do mês de maio contribuíram para piorar a queda nas vendas do varejo em Salvador. O comércio de rua, em especial, tem sofrido com a mudança de clima, que também provoca engarrafamentos e barreiras em algumas áreas da cidade, desanimando ainda mais o consumidor a ir às compras.

O presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio da Bahia (Sindilojas), Paulo Motta, estima que a temporada de chuvas fez as vendas caírem em mais 20%. O sindicato representa 12 mil lojas somente na capital baiana, em diversos setores, à exceção dos hiper e supermercados, farmácias e concessionárias.

"As vendas estão fraquíssimas. Tivemos o pior Dia das Mães dos últimos oito anos no Brasil. Em Salvador, houve queda de 3% nas vendas em relação a 2014. O comércio não tem tido um bom movimento nas datas festivas. Tomara que as chuvas diminuam", diz.

Até agora, 2015 tem apresentado alta de 10% no número de demissões de comerciários em relação ao ano anterior, afirma Paulo Motta.

Transtornos

A auxiliar de enfermagem Taísa Maria de Jesus conta que vem adiando sair de casa por causa do tempo chuvoso. Ela, que estava à procura de roupa e sapatos para usar numa cerimônia de casamento, na tarde desta terça-feira, 26, havia adiado a ida ao shopping por mais algumas horas quando começou a chover pela manhã.

Taísa é comerciante e também sente os efeitos do clima do outro lado do balcão. "Estou, há três semanas, sem trabalhar direito. Tenho um quiosque de sorvetes no Vale das Pedrinhas. Nesta terça, ia abri-lo, mas deu uma chuva, um vento, faltou luz e desisti", conta.

A enfermeira Relane Reis diz que, nessas ocasiões, só sai de casa se realmente for necessário. "As pessoas compulsivas vão comprar mesmo assim; eu, particularmente, não. Moro numa área atingida pelas chuvas e lá engarrafa bastante".

A funcionária pública Lúcia Virgem trabalha nas proximidades do Shopping Piedade, onde costuma almoçar. Ela afirma que tem evitado sair do local de trabalho quando chove, optando pelo serviço de entrega.

Comerciários

Amargando queda nas vendas há meses, os comerciários têm dificuldade para calcular o impacto do tempo chuvoso.

Mesmo quem trabalha em shopping centers afirma que o consumidor está bastante cauteloso com os gastos.

"A chuva atrapalhou, mas acho que as pessoas não estão comprando mesmo por causa da crise (econômica). Tudo aumentou esse ano. As pessoas não compram porque não têm dinheiro", diz a gerente da loja de calçados Red's, Joyce Fernandes.

A vendedora da loja de bijuterias Algazarra, Lívia Almeida, tem percepção semelhante. Ela estima que as vendas caíram em mais da metade nos últimos meses, mas não acredita que isso tenha a ver com as chuvas. "Às vezes chove e há muita gente aqui dentro do shopping, mas as lojas ficam vazias", diz.

No comércio de rua os efeitos desfavoráveis do clima são mais perceptíveis. "A loja fica vazia, o povo vai mesmo para casa", diz a vendedora da Cattan, comércio de moda masculina e feminina, Carmem Souza.

Mas a crise econômica não deixa de ser citada. "Não houve muito movimento no Dia das Mães. Vamos ver se no São João melhora", diz Carmem.

adblock ativo