Chuva em excesso afeta produção de cacau na Bahia

O setor produtivo do cacau na Bahia tem perspectivas positivas na safra 2013/2014, com o aumento de consumo no Brasil e no mundo, crescimento da produção, e melhores preços nos mercados interno e externo.



Mas ainda convive com incertezas como dificuldades de acesso ao crédito por parte dos produtores endividados e fatores climáticos como chuvas intensas na região do baixo sul nos meses de julho e agosto deste ano. Com isso, aumentou a incidência do fungo da vassoura de bruxa em várias propriedades .



O secretário executivo da Câmara Setorial do Cacau da Secretaria de Agricultura da Bahia, Isidoro Lavigne Gesteira, explica que as chuvas são atípicas nesta época do ano e a projeção é que as propriedades dos município de Itabuna, Uruçuca e Ilhéus sofram perdas de até 40% na produção.



"A Ceplac produz neste momento clones maravilhosos, mas diante da descapitalização dos produtores não é possível fazer a substituição", afirmou Isidoro.



A Bahia continua na liderança da produção de cacau no Brasil, mas para melhorar sua performance, avalia Isidoro Gesteira, é preciso investimentos mais pesados na cultura.



"A produtividade na Bahia é de 20 arrobas por hectare, enquanto que no Pará chega a 40. Mais de 90% das propriedades no estado têm menos de 100 hectares e o produtor não tem como arcar com a necessidade de substituição das árvores", disse Isidoro Gesteira.



Importação



Fatores como esse fazem com o Brasil, quinto maior produtor mundial, precise importar cacau. O país importa, uma média, de 1,371 toneladas para suprir a demanda interna.



O engenheiro agrônomo da Ceplac e PHD em comércio exterior, Antonio Zugaib, explica que, do ponto de vista econômico, o principal problema é o déficit entre a produção e o consumo de cacau no Brasil e no mundo.



Na safra 2012/2013 a produção mundial foi de 3,929 milhões de toneladas, enquanto que o consumo chegou a 4,083 milhoes de toneladas. Na safra 2013/2014 (que para o mercado externo se encerra no dia 30/09), a previsão da produção é de 4,162 milhões de toneladas de consumo de 4,195 milhões de toneladas o que caracterizaria dois déficits seguidos.



Consumo



A estimativa do crescimento do consumo em mercados emergentes é de 13,9% na Índia e 6,7% na China. Nos últimos dez anos, a demanda no Brasil cresceu acima de 5% ao ano, tornando-o o 3º maior consumidor de chocolates do mundo.



Para atender às indústrias é preciso recorrer ao estoque mundial, elevando o preço do cacau no mercado internacional.

