Chitãozinho e Xororó anunciam empreendimento em Camaçari

Empresário bem-sucedido fora dos palcos, o cantor sertanejo Chitãozinho, que faz dupla com Xororó, esteve nesta terça-feira, 14, no município de Camaçari, quando bateu martelo com o prefeito Antônio Elinaldo para a construção de um condomínio residencial de luxo na região da Estrada do Coco, vetor de expansão imobiliária da região metropolitana de Salvador.

Ele e Xororó são parceiros e investidores da Exsa Projetos Urbanos, empresa do setor imobiliário paulista, que entrou no negócio com a baiana HDMR Realizações, dona do terreno. O empreendimento, a ser lançado no início do segundo semestre, terá investimento inicial de R$ 500 milhões e deve gerar cerca de mil empregos numa primeira fase.

Batizado como Residencial Evidências – canção de grande sucesso na interpretação dos artistas –, o condomínio, com área de dois milhões de metros quadrados, terá 610 lotes de 300 metros quadrados ao valor inicial de R$ 100 mil, destinado para residências e uma parte ao comércio, na primeira das quatro etapas do projeto.

Contrapartida

Sem alardear sua passagem pela Bahia, Chitãozinho chegou em seu jatinho particular na segunda-feira, com o qual sobrevoou o terreno onde será construído o residencial, localizado no antigo espaço Alpha (próximo ao Loteamento Nascente do Capivara). A área margeia o rio Capivara e dista cerca de 12 quilômetros da orla marítima. O cantor foi embora no final da manhã desta terça.

Os investidores da HDMR, Delsuc Moscoso e Henrique Gaertner, disseram para A TARDE que identificaram demanda para a viabilidade do projeto em razão do crescimento do número de outros empreendimentos na região, como shoppings e outros setores, a oferta qualificada de emprego no Polo Industrial de Camaçari (o dinheiro circula) e a proximidade com a capital.

Agora, aguardam a liberação do alvará de construção pela prefeitura de Camaçari para dar início às obras do bairro planejado, o que contempla pavimentação de ruas, áreas de lazer e infraestrutura urbana, acessos ao empreendimento.

“Todos os critérios legais estão contemplados no projeto dos investidores. É só o tempo de avaliar todos os pontos”, diz o secretário de Desenvolvimento Econômico do município, Sérgio Vilalva. Camaçari tem no Polo Industrial o maior bolo de sua arrecadação, além do turismo na alta estação e feriadões. A aposta do município, contudo, é a de dinamizar a economia na sede, com a atração de compradores-moradores.

A contrapartida para o município será a doação de áreas institucionais – onde a prefeitura poderá implantar equipamentos públicos como parques e postos de saúde –, a implantação, ao longo das etapas do projeto, de áreas de preservação ambiental que, num futuro, deve ser instituída como parque pela prefeitura.

