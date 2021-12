Em viagem à china, o governador Rui Costa assinou nesta sexta-feira, 1º, dois memorandos de entendimentos com empresas chinesas interessadas em investir em obras de infraestrutura na Bahia, como o projeto federal da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) e o estadual de construção de uma ponte ligando Salvador à Ilha de Itaparica.

“A assinatura deste documento representa a nossa determinação em colocar a Bahia num novo patamar de atração de investimentos. É mais desenvolvimento para o interior. É mais emprego e renda para milhares de baianos”, afirmou o governador Rui Costa após firmar, na China, memorando de entendimento com cinco empresas chinesas e a Bahia Mineração (Bamin) para financiamento do projeto do Porto Sul, da Ferroria de Integração Oeste-Leste (Fiol) e da mina de Pedra de Ferro. O ato aconteceu no Palácio do Povo na manhã desta sexta, na Bahia, já noite do mesmo dia em Pequim.

Chineses selam interesse por ponte e Fiol

O documento assinado nesta sexta estabelece que o Governo do Estado, as empresas chinesas e o Eurasian Resources Group, acionista da Bahia Mineração, “desejam cooperar para o desenvolvimento totalmente integrado do projeto do Porto Sul, da Fiol e da mina Pedra de Ferro”.

BenediktSobotka, CEO do ERG, disse estar "muito satisfeito por ter alcançado esse importante marco na Bamin. “Nos associamos com algumas das empresas líderes na China e continuamos nossa parceria com o Estado da Bahia para promover um dos empreendimentos de minério de ferro mais atraentes do mundo em construção".

De acordo com o memorando, a participação em grupo de investimento para financiar o desenvolvimento dos projetos será liderada pelo consórcio chinês formado pelas seguintes empresas - China Railway Group Limited; China Communications Construction Company Ltd; Minmetals Development Co. Ltd; Shougang Fushan Resources Group Limited; e Dalian Huarui Heavy Industry Group Co. Ltd.

Ponte

As empresas orientais são de diversos ramos de atuação, como siderurgia, construção civil e mineração, e fecharam um cronograma de atividades com a Bahia Mineração envolvendo prazos para execução dos trabalhos.

O segundo memorando de entendimento assinado pelo governador Rui Costa em Pequim foi com os representantes da empresa Crec, interessada na construção da ponte que vai ligar Salvador à Ilha de Itaparica.

A partir de agora, os chineses vão realizar estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, complementares ao projeto de construção e operação do Sistema Viário Oeste, visando rever e validar sua estruturação.

Após a assinatura do documento, a empresa têm 30 dias para apresentar um plano de ações com cronograma de atividades e indicação de quais estudos pretendem realizar. A empreiteira deve também designar os técnicos que irão coordenar e executar os estudos de viabilidade técnica.

Mesmo com a assinatura do memorando, as empresas chinesas, de modo geral, precisam obrigatoriamente concorrer à licitação que será aberta pelo Governo do Estado para execução da obra.

Com 12,4 quilômetros de extensão, a Ponte Salvador-Ilha de Itaparica está orçada em R$ 6,1 bilhões e faz parte do Sistema Viário Oeste, que soma um investimento de R$ 7,9 bilhões. Além da ponte, o sistema engloba a construção de viadutos e túneis em Salvador (fazendo conexão com a Via Expressa e acessos na Cidade Baixa) e a requalificação da BA-001 em Itaparica.

O projeto prevê ainda a construção de rodovia expressa entre outras obras.

