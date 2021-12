China autoriza importação de milho brasileiro

A China autorizou importações de milho brasileiro com início neste mês, em mais um revés para as vendas dos Estados Unidos para o segundo maior consumidor do grão do mundo, já prejudicadas pela descoberta de um carregamento não aprovado com cepa modificada geneticamente.



O milho do Brasil foi aprovado para importação a partir de 31 de março, disseram as autoridades chinesas de quarentena nesta terça-feira, 8, em um comunicado em seu site. O governo do Brasil, segundo maior exportador de milho do mundo depois dos Estados Unidos, sinalizou o movimento no fim do ano passado, mas a data de início não havia sido revelada naquele momento.



A China importa milho principalmente de Estados Unidos, mas os embarques do país recuaram depois que autoridades controladoras recusaram cerca de 1 milhão de toneladas devido à presença de uma cepa geneticamente alterada que não tinha sido aprovada por Pequim.



A China está ampliando as fontes de fornecimento de grãos de ração animal conforme a produção doméstica falha em manter o ritmo ante o rápido crescimento da demanda por alimentos ricos em proteína.



"A China está acrescentando mais origens de fornecimento para atender a crescente demanda de longo prazo", disse um analista da indústria. "O fornecimento brasileiro pode ser muito competitivo em relação ao dos Estados Unidos".



O Brasil não recebeu a autorização antes porque o processo de aprovação é normalmente lento.



Espera-se que o Brasil exporte 20 milhões de toneladas de milho no ano 2013/14, segundo uma estimativa do Departamento de Agricultura dos EUA.

