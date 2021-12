Chamada de fixo para telefone celular ficará mais barata

As ligações locais e interurbanas feitas de telefone fixo para celular ficarão, em média, 13% mais baratas para o usuário a partir de março, conforme informou a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em nota divulgada nesta segunda-feira, 24.



A queda será consequência da redução dos valores de referência para tarifas de remuneração de redes móveis (taxa de interconexão, ou VU-M) pela agência. A taxa é cobrada nos casos de ligação de um telefone fixo para celulares.



A expectativa da Anatel é que os novos valores nas chamadas de fixo para móvel gerem uma economia anual para os consumidores da ordem de R$ 2,1 bilhões. Além disso, novas quedas de valores estão previstas para 2015, quando novas reduções na tarifa já estão previstas.



Com as mudanças, o preço médio das ligações locais de fixo para celular passará de R$ 0,45 para R$ 0,39.



Longa distância



Já o preço médio das ligações interurbanas feitas de fixo para móvel com DDD iniciando com o mesmo dígito (exemplo: DDDs 61 e 62) passará de R$ 0,93 para R$ 0,80, enquanto o preço médio das demais ligações interurbanas de fixo para celular passará de R$ 1,05 para R$ 0,92.



Desta forma, o consumidor da telefonia fixa, que hoje paga uma conta média mensal de R$ 55 passará a pagar a partir de março uma conta média de aproximadamente R$ 49.



Essa redução é decorrente do Plano Geral de Metas de Competição da Anatel, aprovado pela resolução número 600, de 8 de novembro de 2012, e abrange chamadas da telefonia fixa para celular, sejam ligações locais ou de longa distância, originadas nas redes das concessionárias da telefonia fixa (Oi, Telefônica, CTBC, Embratel e Sercomtel) destinadas às operadoras móveis.



Novo WhatsApp



O fundador do serviço de mensagens instantâneas WhatsApp, que foi comprado pelo Facebook por US$ 19 bilhões (cerca de R$ 45 bilhões) na semana passada, anunciou nesta segunda-feira que o aplicativo contará com chamadas de voz a partir do segundo trimestre.



A novidade foi adiantada por Jan Koum, no Congresso Mundial da Telefonia Móvel, em Barcelona (Espanha). Com isso, o WhatsApp aproxima-se de seu concorrente Viber (recentemente comprado pela japonesa Rakuten), que já oferece mensagens e ligações gratuitas.



A rede social Facebook adquiriu o aplicativo na quarta-feira passada com a intenção de dobrar o número de seus usuários. "Há cinco anos não tínhamos nenhum cliente", recordou Koum, "agora temos 465 milhões de usuários ativos", uma grande realização para uma "empresa que nunca fez publicidade".



Koum também garantiu que "não há nenhuma mudança prevista" com a compra. "Mark (Zuckerberg, presidente do Facebook) entende que, para o WhatsApp continuar tendo êxito, deve seguir sendo independente", afirmou.

