Cesta básica tem leve alta no mês de outubro na Bahia

O custo da cesta básica na Bahia teve um pequeno aumento no mês de outubro em relação ao mês anterior. O alimento na mesa do baiano aumentou 0,24%, passando de R$ 256,16 para R$ 256,78.

Mesmo com a variação, Salvador passou a ser a terceira capital com o menor valor dentre as 18 pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

A alteração do valor dos alimentos básicos entre novembro de 2012 e outubro de 2013 registrou 15,15% de alta na capital baiana. No acumulado deste ano (de janeiro a outubro) este número bate os 13,06%.

De acordo com o Dieese, a leve alta no custo da cesta básica resultou em uma pequena redução do poder de compra do trabalhador soteropolitano que ganha um salário mínimo - R$ 623,76. Deste total, 41,17% foi destinado para a cesta básica em outubro, pouco maior que o valor contabilizado em setembro (41,07%).

