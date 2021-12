Cesta básica ficou 13,02% mais cara no ano passado em Salvador

O custo da cesta básica de Salvador encerrou o ano de 2016 com uma alta de 13,02% – a sexta maior variação em todo o país, conforme pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 4, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). No ano passado, 11 produtos tiveram alta acumulada de preço, com destaque para o feijão carioquinha, cujo reajuste chegou a 70,70%.

Em seguida, aparecem manteiga (62,66%), leite integral (37,97%), farinha de mandioca (35,80%), açúcar (26,36%), arroz (25,22%), café em pó (24,83%) e banana (20,46%). O óleo de soja (11,28%), o pão francês (6,47%) e a carne bovina (1,91%) aumentaram menos do que a taxa média da cesta. Já o tomate ficou 23,77% mais barato.

De acordo com a pesquisa, as maiores altas anuais foram registradas em Rio Branco (23,63%), Maceió (20,69%) e Belém (16,70%). As menores variações em Recife (4,23%), Curitiba (4,61%), São Paulo (4,96%) e Campo Grande (5,04%).

O maior custo dos alimentos foi apurado em Porto Alegre (R$ 459,02), seguido de Florianópolis (R$ 453,80), Rio de Janeiro (443,75) e São Paulo (R$ 438,89). Os menores valores médios foram observados em Recife (R$ 347,96), Aracaju (R$ 349,68) e Natal (R$ 351,96).

Dezembro

Entre novembro e dezembro, o valor da cesta diminuiu 1,02% na capital baiana. As altas de preços foram registradas no óleo de soja (8,80%), farinha (6,91%), tomate (6,87%), banana (6,80%), arroz (5,04%), café (1,10%), manteiga (0,81%). Já o feijão carioquinha (-16,19%), leite integral (-3,78%), açúcar (-2,58%), carne bovina (-2,15%) e pão francês (-0,78%) tiveram recuo de preço.

