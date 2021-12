Cesta básica fica mais cara em Salvador, aponta Dieese

O ano de 2013 começou com cesta básica mais cara em Salvador. De acordo com pesquisa divulgada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), na manhã desta quarta-feira, 6, o mês de janeiro foi marcado pela elevação de 17,85% nos custos da cesta, comparado a dezembro de 2012. O valor dos itens básicos de alimentação saiu do valor de R$ 227,12 para R$ 267,65.

Apesar do aumento, o valor integral da cesta é o sexto mais barato do Brasil, dentre as 18 capitais pesquisadas. Levando em conta os últimos doze meses, em Salvador, a variação do valor da cesta fica em torno dos 24,95% .

O valor da cesta é calculado com base em doze itens básicos de alimentação. São eles: carne, leite, feijão, arroz, farinha de mandioca, tomate, pão, café, banana, açúcar, óleo de soja e manteiga.

Produtos - Conforme o Dieese, a banana foi o único produto que registrou redução de preço no mês (-8,51%). Já a farinha de mandioca e o tomate foram os produtos que registraram as altas mais expressivas: 66,67% e 66,82%, respectivamente.

O feijão também iniciou o ano de 2013 em alta, com variação de 20,80%. O açúcar, após acumular redução de 17,49% no preço médio em 2012, registrou alta de 14,67% . O arroz voltou a subir (+9,81%), como também o café (2,19%). Segundo o Dieese, apesar da alta na captação do leite em 2012, o preço médio ao consumidor final subiu 20%. No último mês, a alta foi de 8,13%.

