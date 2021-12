Cesta básica fica mais cara em Salvador

O preço dos alimentos voltou a subir em Salvador. De acordo com pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), divulgada nesta segunda, 06. Em julho, o preço da cesta básica na capital baiana registrou uma alta de 2,62%, passando a custar R$ 218,78, contra R$ 213,20 apurados em junho. No acumulado dos sete primeiros meses de 2012, o custo dos alimentos essenciais apresentou elevação de 4,77% na capital baiana.

A cesta básica calculada em Salvador pelo Dieese é composta de 12 produtos. Segundo a entidade, no mês passado, sete produtos passaram a pesar mais no bolso dos trabalhadores. O destaque foi o tomate, que teve aumento de 18,59% em julho. A baixa oferta, devido a fortes chuvas e a problemas na maturação dos frutos por conta de baixas temperaturas, tem elevado os preços do produto nos últimos meses em todas as regiões do País.

O vice-campeão no ranking dos aumentos foi a banana, que ficou 11,60% mais cara. Em seguida, aparecem a farinha de mandioca (3,12%), feijão (0,90%), café (0,88%), leite (0,49%) e a manteiga (0,08%). O preço médio do óleo de soja não variou no mês e os demais quatro produtos da cesta registraram redução de preço em Salvador, com destaque para o açúcar (-4,12%) e o arroz (-2,17%).

Poder de compra - O poder de compra do trabalhador soteropolitano que ganha um salário mínimo diminuiu em função da alta no custo da cesta básica em julho. Com o custo maior dos alimentos, uma parcela também maior do rendimento líquido foi comprometida no mês: 38,23% em julho, contra 37,26% em junho.

O rendimento líquido do salário mínimo é de R$ 572,24, após desconto de 8% (referente a contribuição previdenciária) sobre o atual valor bruto (R$ 622,00). Por ser uma das capitais com a cesta básica mais barata, em Salvador, o comprometimento da renda foi inferior à média das 17 capitais pesquisadas (45,85%).

Outras capitais - Além de Salvador, o custo da cesta básica em julho aumentou nas outras 16 capitais pesquisadas, O preço mais alto da cesta foi encontrado em Porto Alegre, onde os produtos custaram em média R$ 299,96 e superaram por centavos o valor na cidade de São Paulo (R$ 299,39), o maior no mês anterior. Seguiram-se Vitória, (R$ 290,80) Rio (R$ 290,64) e Belo Horizonte (R$ 288,26).

Na comparação mensal, as maiores altas ocorreram em Belo Horizonte (8,41%), Rio de Janeiro (7,50%) e Porto Alegre (7,03%), enquanto as menores ocorreram em João Pessoa (1,61%) e Manaus (1,95%). Dos itens pesquisados em todas as capitais, o tomate teve os maiores aumentos, subindo, em julho, em todas as 17 regiões.

No Rio de Janeiro, o produto quase dobrou de valor (alta de 99%). O arroz, outro item importante da cesta, também apresentou alta, subindo em 13 das 17 capitais pesquisadas. O preço da carne, por outro lado, sofreu queda, apresentando preço menor em 15 das 17 regiões pesquisadas pelo Dieese.

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos faz, mensalmente, a Pesquisa Nacional da Cesta Básica nas cidades de Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Vitória.

