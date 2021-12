Cesta básica fica mais cara em dezembro, informa Dieese

A cesta básica ficou 3,01% mais cara em Salvador no mês de dezembro, passando de R$ 220,49 para R$ 227,12, informou nesta segunda-feira, 7, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Apesar do aumento, Salvador mantém a segunda cesta básica mais barata entre entre as 18 capitais pesquisadas pelo órgão. No acumulado de 2012, houve um aumento de 8,76% no custo dos alimentos.

Ao todo, 12 produtos compõem a cesta básica: carne, leite, feijão, arroz, farinha de mandioca, tomate, pão, café, banana, açúcar, óleo de soja e manteiga. Entre eles, leite, arroz, farinha de mandioca e pão foram os que sofreram maior alta de preço médio, acima de 10% de variação.

Poder de compra - De acordo com o Dieese, a alta nos preços diminuiu o poder de compra do trabalhador assalariado, pois uma parcela maior do rendimento foi comprometida com a cesta básica. Em dezembro, foram 39,69% contra 38,53% do mês anterior.

Por conta da redução do poder de compra, o solteropolitano teve de trabalhar duas horas a mais em dezembro para adquirir uma cesta básica, totalizando 80 horas e 20 minutos, contra 77 horas e 59 minutos em novembro.

Salário mínimo - Segundo cálculos do Dieese, a remuneração necessária deveria ser de R$ 2.561,47, valor quatro vezes maior que o salário mínimo vigente em dezembro, de R$ 622.

adblock ativo