Cesta básica fica mais barata em Salvador

A cesta básica, composta por 12 produtos, ficou mais barata em Salvador no mês de fevereiro, em comparação a janeiro, passando de R$ 265,86 para R$ 262,78. Com este valor, a capital baiana passou a ser a terceira mais barata entre as 18 capitais pesquisadas.

De acordo com o cálculo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), nos dois primeiros meses de 2014, a variação da cesta é negativa em 0,89%. Nos últimos 12 meses (de março de 2013 a fevereiro de 2014), também há uma redução no preço da cesta em Salvador, com variação de -2,69%

A redução no custo elevou o poder de compra do trabalhador que ganha salário mínimo, comprometendo 39,45% de seu rendimento líquido com a cesta em fevereiro, percentual inferior ao comprometido em janeiro (39,91%), informou o Dieese.

O salário mínimo foi reajustado em janeiro para R$ 678,00. Com este reajuste, o rendimento líquido passou a ser de R$ 666,08, após desconto de 8% (referente à contribuição previdenciária) sobre o atual valor bruto.

Com isso, o trabalhador soteropolitano precisou trabalhar quase 1 hora a menos em fevereiro para adquirir uma cesta básica. O tempo de trabalho necessário foi de 79 horas e 51 minutos, contra 80 horas e 47 minutos em janeiro.

