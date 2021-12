Cesta básica em Salvador tem alta de 0,86% em junho

O custo da cesta básica subiu 0,86% em Salvador, em junho, em relação ao mês anterior. Passou a custar R$ 260,20, contra os R$ 257,98 registrados em maio, conforme pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 4, pelo Dieese - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos

A cesta de Salvador ainda é a 2ª mais barata dentre as 18 capitais pesquisadas pelo Dieese. A pesquisa em Salvador inclui 12 produtos na cesta. Ela é definida pelo decreto-lei 399 de 30 de junho de 1938.

Em 12 meses - de julho de 2012 a junho de 2013, o custo dos alimentos básicos apresentou alta de 22,04% na capital baiana. No acumulado de janeiro a junho, a alta acumulada é de 14,56%.

Salário mínimo

A alta no custo da cesta básica resultou numa redução do poder de compra do trabalhador soteropolitano que ganha um salário mínimo. Ele comprometeu 41,71% de seu rendimento líquido com a cesta básica em junho, percentual um pouco maior que o verificado em maio (41,36%).

O rendimento líquido do salário mínimo é de R$ 623,76, após desconto de 8% (referente à contribuição previdenciária) sobre o atual valor bruto de R$ 678,00.

Por causa da alta do custo da cesta, o trabalhador soteropolitano precisou trabalhar mais horas para adquirir uma cesta básica. O tempo necessário apurado em junho foi de 84 horas e 26 minutos. Em maio, era preciso 83 horas e 43 minutos.

Sustento

O custo da cesta básica para o sustento de uma família, em Salvador, foi de R$ 780,60 durante o mês de junho. Esse valor é 15,1% maior que o salário mínimo bruto vigente (R$ 678). Em maio, o custo da alimentação básica para a família era de R$ 773,94 na capital baiana.

O custo a alimentação básica toma como referência uma família composta por quatro pessoas: dois adultos e duas crianças, sendo que estas consomem o equivalente a um adulto. Ou seja, equivale ao custo de 3 cestas básicas.

O Dieese estima que o salário mínimo necessário deveria corresponder a R$ 2.860,21 em junho, valor que equivale a 4,22 vezes salário mínimo vigente em 2013 (R$ 678,00). Para estimar o valor do salário mínimo necessário, o entidade toma por base o maior custo apurado para a cesta básica,

