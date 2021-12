Cesta básica de Salvador é a quarta mais barata do país

No mês de agosto, a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), apontou um aumento no custo do conjunto de alimentos básicos em 18 das 27 capitais brasileiras. Apesar disso, em Salvador, a análise revelou que a capital baiana possui uma das cestas mais baratas do país, ficando na quarta colocação, com valor médio de R$ 376,45.



Dentre os itens que diminuíram o preço, no mês passado, está a manteiga que subiu na maior parte das capitais, exceto em Salvador (-0,50%). Já o quilo do açúcar aumentou em 21 cidades, embora tenha diminuído em Salvador (-1,30%). Com relação ao óleo de soja, que diminuiu em 19 cidades, o valor se manteve estável na capital baiana.



O tão temido preço do feijão apresentou retração em 19 das 27 capitais brasileiras. Em Salvador, a variação mensal do gasto por produto foi de -10,04%, em relação a esse item. Essa instabilidade tem sido percebida pelo consumidor. "Ontem mesmo dei voltas nos mercadinhos e supermercados do bairro, tentando encontrar o melhor preço do feijão", afirmou a técnica de enfermagem, Cremilda Santos.



Panorama



A média da cesta básica da capital baiana só ficou atrás do Recife (R$ 371,60), Aracaju (R$ 370,70) e Natal (R$ 365,46). O maior valor da cesta encontrado foi em São Paulo, com média de R$ 475,11.

