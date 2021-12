Cesta básica de Salvador aumenta e passa a custar R$ 349,26

O preço dos alimentos essenciais ficou 11,15% mais alto em Salvador no mês passado em relação a dezembro, segundo Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, divulgada nesta terça-feira, 16, pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). Com o aumento, a cesta dos baianos, em janeiro, custou R$ 349,26 contra R$ 314,23 registrados em dezembro.

De acordo com o levantamento, em janeiro, todos os 12 produtos da cesta apresentaram elevação de preços em Salvador. Tomate (36,52%), banana (12,51%), feijão (12,14%) e açúcar (11,72%) sofreram reajustes acima de 10%. As menores variações foram do pão (2,16%) e do café (1,58%).

A economista do Dieese-BA Nádia de Souza explicou que o reajuste de 11,68% do salário mínimo foi neutralizado pelo aumento no custo da cesta básica em Salvador. Mais de 50% da população economicamente ocupada (com e sem carteira assinada) na capital baiana ganha salário mínimo, o que fez com que 43,14% dos rendimentos líquidos destes trabalhadores ficassem comprometidos para a aquisição da cesta básica, disse Nádia.

Aumentos

Em janeiro de 2016, houve aumento do preço do conjunto de bens alimentícios básicos em todas as capitais. As maiores altas ocorreram em Goiânia (15,75%), Aracaju (14,71%), Palmas (14,24%) e Brasília (13,32%). O menor aumento foi registrado em Curitiba (1,71%).

A partir de janeiro de 2016, o Dieese passou a divulgar o levantamento do preço do conjunto básico de bens alimentícios em todas as capitais brasileiras. Além das 18 cidades pesquisadas anteriormente, o levantamento foi implantado em outras nove: Cuiabá (MT), Palmas (TO), Maceió (AL), São Luís (MA), Teresina (PI), Macapá (AP), Rio Branco (AC), Porto Velho (RO) e Boa Vista (RR).

As capitais com maior custo foram: Brasília (R$ 451,76), São Paulo (R$ 448,31), Rio de Janeiro (R$ 448,06) e Vitória (438,42). Os menores valores foram em Natal (R$ 329,20), Maceió (R$ 337,32) e Rio Branco (R$ 341,53).

