Cesta básica cai pela primeira vez no ano, diz Dieese

Os soteropolitanos respiraram mais aliviados em abril, já que o custo com a cesta básica caiu pela primeira vez no ano, de acordo com estudo divulgado nesta terça-feira, 7, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

A redução foi de 4,63%, passando de R$ 281,05 para R$ 268,05, o que deixou Salvador com a segunda cesta básica mais barata das 18 capitais pesquisadas.

Apesar da queda, as despesas com alimentação nos últimos 12 meses apresentam alta de 23%. A cesta básica compromete 42,97% do orçamento de quem recebe um salário mínimo.

Queda - A redução no custo com os alimentos foi impulsionada pela baixa no preço de cinco dos 12 produtos analisados, sendo que a maior queda foi do tomate, que ficou 37,50% mais barato. De acordo com o Dieese, o histórico de alta deste produto levou a redução do consumo e substituição do mesmo por outros itens, o que levou a baratear o preço.

Os demais alimentos que tiveram queda foram óleo (-3,71%), arroz (-3,25%), açúcar (-2,97%) e carne (-0,58%).

Entre os itens que ficaram mais caro, a maior alta foi da banana (15,53%), em consequência da seca. As demais altas foram farinha de mandioca (9,87%), feijão (2,94%), café (1,32%), leite (0,37%), pão (0,29%) e manteiga (0,26%).



adblock ativo