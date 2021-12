Cervejaria registra aumento de 5,7% em volume de produção em 2019

A Cervejaria Ambev registrou aumento de 5,7% em seus volumes no 1º trimestre de 2019 na comparação com o mesmo período do ano anterior, atingindo 41,2 milhões de hectolitros vendidos.

Durante o primeiro trimestre do ano a empresa apresentou aumento de 13,7% na receita líquida, atingindo R$ 12,6 bilhões.

O destaque da empresa foi o desempenho das marcas premium globais – Budweiser, Stella Artois e Corona – que, juntas, cresceram mais de 50%.

A cerveja Budweiser foi a marca premium mais citada nas redes sociais do Brasil, com um aumento de 100% nas menções graças às campanhas para o Dia Internacional da Mulher, Superbowl e Lollapalooza. A Stella Artois, por sua vez, manteve seu crescimento com a expansão das novas embalagens, como a garrafa de 550 ml e a versão em lata, e a realização de eventos como o Villa Stella Artois, no Rio de Janeiro.

Já Corona anunciou a parceria “Parley for the Ocean”, com ações de conscientização e limpeza em 20 praias do Brasil em 2019, com o campeão mundial de surfe Gabriel Medina.

Considerando todas as operações da Ambev no Brasil, que incluem vendas de cerveja e bebidas não alcoólicas, a receita líquida cresceu 16,7% no trimestre, atingindo R$ 7,2 bilhões.

