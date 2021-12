Cervejaria encerra as atividades em fábrica na Bahia

A fábrica da cervejaria holandesa Heineken encerrou, nesta quarta-feira, 15, as atividades na Bahia. De acordo com dados do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Cervejas e Outras Bebidas (Sindibeb), 126 funcionários foram demitidos da unidade, localizada em Feira de Santana. A Heineken produzia no estado cervejas da marca Kaiser (em garrafa) e Bavária (em lata).

Em comunicado oficial, a Heineken informou que "a decisão foi tomada com base nos constantes estudos de viabilidade do negócio e na necessidade de levar a operação da companhia a outro patamar de excelência, mantendo sua sustentabilidade econômica".

As cervejarias de Pacatuba, no Ceará, e Araraquara, em São Paulo, passarão a abastecer as regiões que eram atendidas pela unidade baiana: além da Bahia, Goiás e Amazonas.

