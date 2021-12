Cerca de 560 mil contribuintes já entregaram declaração

Até as 17h desta sexta-feira, 7, cerca de 560 mil contribuintes enviaram a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) à Receita Federal. Neste ano, o Fisco espera receber 27 milhões de declarações. Nesta quinta, 6, no primeiro dia de entrega, 418.163 declarações foram transmitidas. De acordo com a Receita Federal, o número é 51% superior ao do primeiro dia de envio das declarações em 2013.

O prazo para entrega vai até 30 de abril. O programa gerador está disponível na página da Receita Federal na internet desde o dia 26 de fevereiro, mas a transmissão dos formulários só começou ontem, às 8h, assim como a liberação do aplicativo que permite o preenchimento da declaração em tablets e smartphones.

Neste ano, os contribuintes com certificação digital ou representantes com procuração eletrônica receberão, pela primeira vez, a declaração pré-preenchida. Por meio do Centro Virtual de Atendimento da Receita (e-CAC), eles têm acesso ao documento preenchido com antecedência pelo Fisco e só precisam confirmar as informações para enviar a declaração.

As regras para o preenchimento da declaração foram divulgadas no dia 21 de fevereiro no Diário Oficial da União. Como nos outros anos, o contribuinte que enviar a declaração no início do prazo deverá receber a restituição nos primeiros lotes, a menos que haja inconsistências, erros ou omissões no preenchimento.

Também terão prioridade no recebimento das restituições os contribuintes com mais de 60 anos, conforme previsto no Estatuto do Idoso, além de pessoas com doença grave ou deficiência física ou mental.

