Cerca de 40 mil pessoas do setor turístico foram demitidas na Bahia, estima presidente da ABIH

Aproximadamente 40 mil pessoas foram demitidas do setor de turismo no estado da Bahia, segundo estimativa do presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Bahia (ABIH-BA), Luciano Lopes. Para ele, com a reabertura econômica, estes empregos devem ser recuperados.

“A previsão é que esses empregos sejam recuperados com o passar do tempo, até abril ou maio”, disse o gestor da ABIH em entrevista ao programa 'Isso é Bahia', da rádio A TARDE FM, na manhã desta segunda-feira, 10.

De acordo com uma pesquisa do Observatório do Turismo, a maioria das empresas fechou durante a pandemia, representando 84,6%. Ainda conforme o levantamento, que pesquisou 716 empresas na Bahia entre junho e julho, 87,7% dos hoteis fecharam as portas no período. Destas, 55,2% afirmaram ter feito demissões.

Luciano também criticou a dificuldade de empresas do setor hoteleiro de ter acesso a linhas de crédito, que facilitariam a recuperação econômica das empresas.

“O acesso ao crédito é muito difícil, fizemos convênios para acompanhar o setor hoteleiro e percebemos que ainda muitos noteis não conseguiram ter acesso. Não só noteis mas como outras empresas dos seguimento. De forma geral poucos conseguiram”, explicou Lopes.

Ainda conforme a pesquisa realizada pelo Observatório do turismo, a maioria dos empresários pesquisados, afirmou ter necessidade de crédito no momento, representando 88,6%. Entretanto, 65,5% afirmou não ter participado de nenhum programa de incentivo.

A expectativa com a reabertura de restaurantes, bares, academias, salões de beleza e museus, que começaram a poder reabrir suas portas a partir desta segunda-feira, 10, é que isso volte a aquecer o setor hoteleiro e a retomada dos empregos seja gradual.

Destinos requisitados, como Praia do Forte, em Mata de São João, também começaram a ensaiar um retorno, mesmo por etapas, da atividade turística.

Confira a entrevista completa:

