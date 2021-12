Cerca de 33% dos consumidores usarão 13º para quitar dívidas

Pesquisa da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) indica que 33,3% dos consumidores brasileiros usarão o dinheiro da segunda parcela do décimo terceiro salário para quitar dívidas. De acordo com os números, 27,1% irão guardá-lo. Divulgada, nesta segunda-feira, 14, a pesquisa foi feita com 1,2 mil pessoas em 72 municípios do país, entre 14 a 28 de novembro.

De acordo com a Associação Comercial, esse é o maior porcentual de consumidores cautelosos (60,4%) - somatória daqueles que vão guardar o décimo terceiro ou gastá-lo para pagar dívida - desde 2009, quando a pesquisa começou a ser feita. Em 2014, essa parcela atingiu 50%.

"Isso demonstra um crescimento da desconfiança do brasileiro em relação ao atual momento econômico do país. Os resultados também indicam, como já era esperado, que o Natal em 2015 será bastante modesto", informou, em nota, Alencar Burti, presidente da ACSP.

O levantamento mostra que 14,6% dos entrevistados comprarão presentes com o salário extra de fim de ano e 6,3% vão viajar (em 2014 essa parcela era de 9,5%). A opção "comprar roupa nova para as festas de fim de ano" foi citada por 2,1% dos entrevistados (no ano passado essa parcela chegou a 1%). "Reformar a casa" foi lembrado por 1% (em 2014 foram 2,4%).

Em 2015 os indecisos somaram 14,6%, ante 16,7% em 2014.

adblock ativo