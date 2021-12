Cerca de 180 lojas oferecem descontos em Dia Livre de Imposto em Salvador

Em Salvador, aproximadamente 180 pontos de venda participam, durante toda quinta-feira, 30, da Campanha Dia Livre de Imposto. Quem passar por lojas, postos e outros empreendimentos pode se deparar com grandes promoções. Empresas e associações de comerciantes colocam à venda produtos retirando a parte relativa a tributos cobrados por entes públicos federais, estaduais e municipais.

A mobilização visa a chamar a atenção de cidadãos, do setor econômico e de autoridades para problemas do sistema tributário brasileiro, como o grau de incidência de impostos, a complexidade das taxas cobradas e a falta de transparência nessas modalidades de arrecadação.

De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Salvador,estão inclusas unidades do Shopping da Bahia e Shopping Barra, que aderiram à campanha. Há também pontos de venda fora dos centros comerciais participando, a exemplo do Boteco do Caranguejo, Rancho do Bolo, Bravo Burguer e o parque Big Jump.

Desconhecimento

Pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) mostrou que 74% dos consumidores entrevistados não procuram saber o quanto pagam de imposto. Apenas 26% vão atrás da informação, em práticas como a conferência da nota fiscal. Desde 2013, é obrigatório discriminar nas notas fiscais a parcela aproximada referente aos tributos de um determinado bem ou serviço.

Além disso, a pesquisa da CNDL ouviu micro e pequenos empresários sobre o nível de conhecimento dos encargos tributários em suas atividades. Dos entrevistados, metade não sabia dizer quanto do faturamento ia para o pagamento de impostos, 31% relataram ter uma noção aproximada e 14% afirmaram conhecer esse percentual.

Entre essa amostra de empreendedores, 65% defenderam uma reforma tributária no país. A avaliação de 90% foi de que o sistema tributário é injusto. Entre os consumidores ouvidos, 95% avaliaram a taxação de atividades comerciais no Brasil como pouco transparente.

adblock ativo