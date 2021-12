Cenário para a indústria é favorável, diz Ricardo Alban

As expectativas para o próximo ano do setor industrial baiano são animadoras, ou pelo menos melhores do que este ano. “Mas ainda precisamos de uma indústria forte e que consiga sustentar resultados”. Quem afirma isso é o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), Ricardo Alban.

Em visita ao Grupo A TARDE na terça-feira, 10, Alban demonstrou cuidado com relação às expectativas, mas revelou que de fato os fatores para o cenário industrial do próximo ano são mais favoráveis que os anteriores.

“Mas, em 2018, também tínhamos previsões positivas para 2019. E, em 2017, da mesma forma para 2018. Então, precisamos de mais cuidado, precisamos de coisas mais consistentes, mais entrelaçadas”, explicou o presidente da Fieb.

A produção industrial baiana cresceu 0,9% em outubro; nacionalmente, o setor registrou expansão de 0,08% no mesmo período | Foto: Pedro Revillion | Palácio Piratini | 3.12.2012

Desafio

O maior problema a ser enfrentado pelo setor, de acordo com o presidente, é o ainda não consolidado mercado interno. Para ele, ainda é preciso criar estrutura para essa consolidação.

“Para isso, vejo como fundamental a entrada de investimento em infraestrutura. E isso tem que ser com poupança externa. Não tem como fazer com a poupança interna”, revelou.

Segundo Alban, a indústria baiana deve fechar o ano com um crescimento de 0,4% a 0,5% com relação ao ano passado, enquanto o setor industrial brasileiro deve registrar uma taxa positiva de 0,9%.

“A Bahia só deve crescer acima da média a partir de 2021, a curto prazo ainda estaremos abaixo da média nacional, ou seja, até 2020 o quadro deve se manter”, esclareceu Alban.

Recebido pelo presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão, pelos diretores Luciano Neves, Mariana Carneiro, Caroline Gois e Hélio Tourinho e pelo colunista Armando Avena, o presidente da Fieb fez um balanço sobre o desempenho dos setores da indústria neste ano.

No setor de celulose, tomando como base uma grande empresa da área, Alban revela que o ano não foi muito bom em preço e volume de produção, mas acredita que já há indícios do início de uma recuperação e melhores expectativas para o próximo ano. O presidente também comemorou a diversificação em algumas áreas do setor petroquímico e o crescimento acima do PIB do setor de energias renováveis.

* Sob a supervisão da editora Cassandra Barteló

