Cenário externo melhora e beneficia Brasil, diz Coutinho

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Luciano Coutinho, afirmou nesta segunda-feira, 15, que o cenário externo melhorou no primeiro trimestre, favorecendo a economia brasileira, apesar de o crescimento do produto interno bruto (PIB) da China ter sido menor do que o esperado no período.

Para ele, apesar do dado "aquém", a economia chinesa sustentará seu crescimento, enquanto os Estados Unidos demonstram sinais de recuperação e a Europa segue com crescimento zero. "Será um ano menos ruim do que em 2012", afirmou o executivo durante divulgação do balanço de desembolsos do banco de fomento relativo ao primeiro trimestre deste ano.

Quanto ao Brasil, a partir dos desembolsos realizados pelo BNDES no período, as projeções do banco de fomento é que a produção industrial deverá crescer de 0,7% a 1,0% no primeiro trimestre ante igual período de 2012. Segundo Coutinho, a projeção indica recuperação do investimento industrial, inclusive entre pequenas indústrias. "A produção industrial teve crescimento muito forte em janeiro, queda em fevereiro e muito provavelmente um número bastante razoável em março", afirmou Coutinho. O BNDES projeta crescimento na indústria de 0,5% a 1,0% em março, informou Coutinho.

Segundo ele, os dados de crédito para bens de capital mostram ainda que há investimentos na pequena indústria. "Os números mostram que a comercialização de máquinas e equipamentos, através da linha PSI Finame, da qual dois terços vão para pequenas empresas, revelam recuperação dos investimentos na base da indústria e da economia. É uma tendência muito saudável para a economia. A base das pequenas empresas precisa elevar o nível de automação", afirmou.

